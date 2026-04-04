Odnos između Kristine Spalević i Kristijana Golubovića i dalje je centralna tema u javnosti. Nakon što su isplivali navodi da se Spalevićeva obratila policiji tražeći zaštitu od svog partnera, pojavile su se nove informacije.

Kurir otkriva detalje iskaza

Prema nezvaničnim saznanjima iz izvora bliskih slučaju, ona je pred organima reda u više navrata isticala da se oseća ugroženo i da strahuje za svoju bezbednost, opisujući Golubovićevo ponašanje kao nepredvidivo i promenljivo u zavisnosti od njegovog raspoloženja.

Kako se navodi, Spalevićeva je ukazala na učestale verbalne sukobe, tvrdeći da je partner vređa i koristi pogrdne izraze na njen račun. Posebno je naglasila da takvu vrstu ponašanja više ne može da toleriše, te da psihički pritisak i strah koji oseća utiču na njen svakodnevni život.

Izvori tvrde da je u nekoliko navrata pokušavala da pronađe način za smirivanje konflikta, ali da su pokušaji razgovora često završavali novim raspravama. U prijavi koju je podnela policiji, nekadašnja rijaliti učesnica je istakla da je odnos postao neizdrživ, te da više ne vidi mogućnost za normalnu komunikaciju.

Naglasila je da su Golubovićeve reakcije često impulsivne i da ne može da predvidi kako će reagovati u određenim situacijama, što je dodatno pojačavalo osećaj nesigurnosti i da ga se plaši.

Zbog svega navedenog, zatražila je izricanje mere zabrane prilaska.

Sa druge strane, javnost je podeljena. Dok jedni smatraju da je Spalevićeva postupila ispravno tražeći institucionalnu zaštitu, drugi pozivaju na oprez dok se ne utvrde sve činjenice njihovog odnosa. Za sada jedno na drugo u izjavama za medije prebacuju krivicu.

"Ne izlazim iz policijske stanice"

Podsetimo, Kristina se pre dve večeri ponovo obratila pratiocima na Instagramu i rekla da je po ko zna koji put u policiji.

- Mogu slobodno da kažem da sam ispred svoje druge kuće, pošto ne izlazim iz policijske stanice. Malo mi je jezivo i žao da se čovek od 57 godina ovako blamira. Nažalost, nisi otišao iza rešetaka jer tamo treba da budeš ako me non-stop ucenjuješ i pretiš da će me razvlačiti tvoji kumovi i drugovi... Trudim se da ne iznosim sve - rekla je Kristina.

Kristijan udario kontru Kristini

Podsetimo, bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović nedavno je prijavio svoju sada već bivšu Kristinu Spalević zbog sumnje na krađu Tiktok profila i to za iznos od 360 evra, što je izazvalo pravu buru reakcija na internetu.

- Ljudi, evo i javnost da obavetim, prijatelje, kumove, drugove, antifanove i hejtere... Noćas sam bio na TikTok profilu i radio celu noć, kao i uvek, družio se sa vama, slali ste mi giftove, tačnije poklone. Kada sam završio lajv od tri sata, gde je vas 15.000 svedoka prošlo kroz moj program, razgovaralo sa mnom, desilo se to da je moja bivša verenica Kristina Spalević zaključala taj profil i podigla sav novac - priča Golubović.

- Ili ću napraviti novi Tiktok nalog, kupiću danas jedan drugi profil od malo više pratioca, pa ćete dobiti obaveštenje gde sam od večeras, gde zvanično opet lajvujem. Dakle vidite o kakvoj mizeriji se radi, malo je pet godina davanja i činjenja, malo je što me udaljila iz života moje dece i njenog, malo je što sam 1.500 evra juče platio kaznu za klevete i tako neke stvari, od usta toj deci odvojio, nego je uzela i tih mizernih 700 dolara što sam sinoć zaradio i prethodnih dana. Podignuto je uz obrazloženje da je njen nalog, da je njen račun, ali Kristijan tu, na tom profilu, boravi sa svojom slikom i zarađuje pare sa vama. Tehnološki kriminal se bavi ovom situacijom i problemom. Javiću se javno sa novim profilima na svim mrežama. Ljubi vas Krile u dušu i vidimo se uskoro i družimo.

Kristinu jedna stvar najviše brine

Podsetimo, nakon što je Kristijana Golubovića prijavila policiji zbog psihičkog nasilja koje je trpela, došlo je do kraha veze, ali i do novih problema - finansijskih.

- Meni je on sam govorio, savetovala me je njegova bivša žena, njegovi roditelji da on sam ne zna kako troši novac i nikad ni ne zna koliko ima novca. Krade ga i on mi je sam rekao kradem i sklanjam sa strane, kao što bi moja baba štekala od mog dede u tom smislu. To ja nikada nisam uradila i hvala Bogu počela sam da radim, iako je izjavio da nisam sama sposobna da izdržavam decu, možda nisam u ovom momentu, ali ću svakako biti. Šta ta rečenica znači? Da ukoliko nije sa mnom nema obavezu prema deci - ispričala je Kristina nedavno u emisiji "Bunker", kod Lune Đogani, pa dodala:

- Moram da kažem, da u to ne sumnjam jer on i ćerki iz prethodnog braka obezbedi sve što treba, ali oni imaju stan, mi ne. Pružiće deci, ali da sam zadovoljna trenutnim ponašenjem, nisam. Nisam neko ko će dva puta da zove za pelene, a bila sam primorana, ne njega da zovem već da idem preko posrednika. On možda ne shvata da je došlo do čega je došlo, ali ovo je difinitivno kraj. Brine me egzistencija, ali stisnite žene zube i sreća prati hrabre. Otišla bih u šumu da živim sa decom i tamo da lovim, ali više se ne bih vraćala. Ono što mi pomaže u ovim trenucima jesu duhovnik, molitva i crkva, Bog i vera, ali i dobra muzika, a volim i crkvenu muziku.