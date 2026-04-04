U rijalitiju Elita danas je održano specijalno uskršnje fotografisanje, a pažnju gledalaca posebno je privukao neobičan trio – Milena Kačavenda, Marko Janjušević Janjuš i Vanja Živić.

Milena je pozirala rame uz rame sa Janjušem i Vanjom, a ono što je mnogima zapalo za oko jeste njen osmeh dok je stajala tik pored bivšeg prijatelja i nekadašnje avanture, sa kojim je mesecima unazad imala buran odnos.

Bili intimni

Podsetimo, Kačavenda i Janjuš su još pre ulaska u rijaliti imali intimnu romansu, o kojoj su kasnije javno govorili pred kamerama, otkrivajući da između njih nisu postojale samo prolazne varnice, već i određene emocije .

Ipak, njihov odnos se u „Eliti“ brzo pretvorio u niz svađa, optužbi i teških reči, a Janjuš je u više navrata isticao da ga Milena emotivno ne zanima, što je dodatno rasplamsalo sukobe.

"Drugarice lažljivice"

Situaciju je dodatno zakomplikovala Vanja Živić, koja je nekada bila bliska Milenina prijateljica. Iako je bila upućena u detalje odnosa Kačavende i Janjuša, njihov odnos je pukao kada se Vanja zbližila upravo sa njim, što je u Beloj kući protumačeno kao izdaja i „nož u leđa“ .

Dodatni šok usledio je kada je Janjuš otvoreno priznao da mu se Vanja dopada i da je jedina devojka sa kojom bi mogao da uđe u vezu u rijalitiju, što je mnogi smatraju pokušajem da isprovocira Kačavendu .

Milena Kačavenda i Ana Ćurčić

Upravo zbog ovakve istorije odnosa, današnje fotografisanje dobilo je posebnu težinu – osmesi, blizina i zajedničko poziranje delovali su kao kratko primirje u jednoj od najturbulentnijih priča ove sezone.

