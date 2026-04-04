Voditeljka popularnog rijaliti programa "Elita" Maša Mihailović ponovo je slobodna! Ona je nakon pet godina ljubavi stavila tačku na vezu i raskinula veridbu, a o detaljima ovog emotivnog kraha progovorila je pred milionskim auditorijumom.

Gostujući u emisiji "Magazin In" je komentarisala aktuelne teme, ali i intrige iz privatnog života, pa se dotakla svog emotivnog statusa.

Sanja Marinković je već na samom početku emisije direktno načela temu i podsetila publiku na Mašin prethodni emotivni status.

- Ti si, Mašo, prošli put kod mene bila verena, šta se desilo? - pitala je Sanja.

Maša je potvrdila raskid i objasnila šta je dovelo do kraja ljubavi duge pola decenije:

- Jeste se promenio status, znaš da je to dugo i trajalo, pet godina... Ja ne bih previše o tome, putevi su nam se razišli, kao i većini parova posle tolikog perioda.

- Mi smo mladi i ušli u vezu, tako da smo se prirodno i razdvojili, ništa se loše nije desilo - otkrila je iskreno Maša.

- Mene zanima da li si vratila pristen ili zadržala? - dobila je sledeće pitanje Maša.

Maša je tom prilikom iznenadila prisutne u studiju i otkrila da je verenički prsten, iako je veza raskinuta, ipak zadržala za sebe.

Milan Milošević o Maši: "Nju bih otpustio da moram"

Milan Milošević otkrio je nedavno kojoj koleginici iz "Elite" bi voleo da vidi leđa.

Milošević je, iako neradno, odlučio da odgovori na ovo pitanje.

- Jako je teško to - zakukao je Milan odmah, a voditelj ga je upozorio da će, ukoliko mu ne da odgovor, biti primoran da mu da telefon na uvid, kako bi pogledao šta pretražuje na Guglu.

Milan je, stoga, rešio da odgovori:

- Kojeg kolegu da otpustim... Pa, hajde da bude najbezbolnije, onu koleginicu koja je poslednja došla kod nas, eto, Mašu Mihailović. Iako sam oduševljen njom kao osobom, evo, neka bude ona, samo da ne dam telefon. Daću joj tri moje plate kad ode i to je to - rekao je Milan za emisiju "Amidži šou".