Domaću estradu potresla je vest da je pevač Goran Ivanović, osnivač „Goci benda“, juče, 3. aprila, hitno operisan u Beogradu. Intervencija je obavljena u Kliničkom centru Srbije, a muzičar se trenutno oporavlja nakon zahvata.

Goran je sada otkrio kako se oseća nakon operacije:

- Osećam se dobro posle duge i teške operacije koja je juče izvedena u KCS odeljenju pejsmeker. Hvala puno što ste se setili - rekao je pevač.

"Nekada ti nije do života, ali moraš da budeš nasmejan i da pevaš"

Podsetimo, Goran Ivanović, osnivač "Goci benda", ispričao je jednom prilikom kako su se nedaće u njegovom životu ređale jedna za drugom.

On je rekao da se nalazio u situacijama da mora da nastupa iako mu najmanje u tim momentima bilo do muzike.

- Nekada ti nije do života, ali moraš da budeš nasmejan i da pevaš. Imao sam nastup, a nije prošlo ni 40 dana od smrti moga brata. Kada sam završio s pevanjem, presvukao sam se i obukao crnu košulju. Posle tog nastupa neki momci me zovu da pevamo još, ja im kažem: "Ne mogu, rušan sam." Oni se čude: "Kako si rušan, sad si pevao?" Ljudi ne shvataju da je posao jedno, a privatan život, drugo. Rekao sam im samo: "Malopre sam bio na poslu. Sada nisam na poslu i ne veselim se" - ispričao je Goci.

- Teško uspevam da se suzdržim, evo i sada mi malo fali suza da mi pođe. Mnogo sam osetljiv. Ko me ne poznaje, mislio bi svašta, pogotovu kada ja zapevam te moje Gare - priznao je pevač tada.

