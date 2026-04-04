Nakon burnog razvoda koji je podigao veliku prašinu u javnosti, Gordana Goga Gačić jasno pokazuje da joj je porodica na prvom mestu. Njen bivši suprug Marko Gačić priznao je da je njihov brak okončan zbog treće osobe, ali Goga je odlučila da se posveti deci i lepim trenucima koji joj mnogo znače.

Ovog puta, ona je na Instagramu podelila kako provodi vreme sa najmlađima, pa ih je povela na obeležavanje Vrbice.

Posebnu pažnju privlače venčići od zelenila koje deca nose oko glave, u duhu tradicije, dok mali dečak u plavo-beloj jakni podiže ruke i razdragano nosi balon, uživajući u prazničnoj atmosferi. Ispred njih ide devojčica sa cvetom u ruci, obučena u zanimljivu kombinaciju sa tufnama.

Foto: Printscreen

Sunčan dan, mirna ulica i dečja graja savršeno su dočarali duh praznika i bezbrižnost detinjstva, a Goga je ovim potezom pokazala da, uprkos svemu što je prošla, zna kako da svojoj deci obezbedi srećne i ispunjene trenutke.

"Osećam se zbunjeno, emotivno prazno, navikavam se na novi život"

Iako na društvenim mrežama blista, Goga ne krije da prolazi kroz izuzetno težak period. Njena emotivna ispovest o krahu braka ostala je ista i i dalje svedoči o bolu kroz koji prolazi.

- Osećam se zbunjeno, emotivno prazno, navikavam se na novi život, drugačiji život, snašlo me je sa svih strana. Posvetila sam se sebi i deci, oni su mi najbitniji. A sve to što se desilo, previše je sveže. Čovek kojeg sam najviše volela rodila sam dvoje dece, mislila sam da je to za ceo život i ne kajem se - iskreno je ispričala pevačica.

"Goga i ja ne živimo zajedno od oktobra meseca prošle godine"

Marko Gačić rekao je kako je došlo do kraha braka, ali i da on ima novu devojku.

- Goga i ja funkcionišemo odlično, u odličnim smo odnosima. Normalno da u tim situacijama nije prijatno, ali sam već izjavio da smo se potpuno ohladili, ne mogu da kažem da je bilo za očekivati, ali smo došli u tu neku situaciju da nam je jasno da samo živimo zajedno i došli smo dotle, desilo, rekao sam - možda ne na najbolji način, bolje bi bilo da se to ranije završilo, na vreme, i da ne dođemo u tu situaciju da ja prevarim, ali se pojavio neko u mom životu i došli smo dotle samo iz tog razloga jer nije završeno kad je bilo vreme - rekao je Gačić.

Kako kaže, od oktobra prošle godine žive na različitim adresama.

- Nismo imali nekih problema, nije bilo svađa ni rasprava, udaljili smo se. Ne znam kad je tačno to krenulo, da smo znali da ide u tom smeru, odavno bi se završilo. Više je stvar navike, naučilo smo tako da funkcionišemo. Traje neki određeni period, ne mogu da ti kažem godinu dana. Što se tiče prevare, Goga i ja ne živimo zajedno od oktobra meseca prošle godine, i od tada je to krenulo, neki dan pre toga - otkrio je Gačić.

