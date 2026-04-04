PRIJOVIĆKA, ANA SEVIĆ, SALE TROPIKO.... Estrada se sjatila na koncert Mirze Selimovića, pevač priznao: Podržavam Jakova
Popularni pevač Mirza Selimović večeras održava veliki koncert koji je već privukao ogromnu pažnju javnosti, ali i brojnih poznatih ličnosti sa domaće estrade.
Naime, među prvima su na događaj stigle zvezde poput Aleksandra Prijović, Sale Tropiko, kao i Ana Sević koja je na koncert došla u pratnji supruga.
Njihov dolazak dodatno je podigao atmosferu pred sam početak spektakla.
Mirza potpuno iskren
Pre nego što je izašao na scenu, Mirza je razgovarao sa predstavnicima medija i tom prilikom otkrio zanimljive detalje.
Posebno je istakao da prati rad mlađih kolega i da daje punu podršku Jakov Jozinović, čiji uspon na muzičkoj sceni ne prolazi nezapaženo.
Ipak, najemotivniji trenutak bio je kada se osvrnuo na legendarnog Đorđe Balašević, čija je pesma nedavno objavljena nakon više godina čuvanja.
„Kada bih mogao da vratim jednog umetnika i da mi bude gost na koncertu – to bi bio Balašević“, priznao je Mirza, ne krijući koliko ceni njegov lik i delo.
Kako je atmosfera izgledala na licu mesta, kao i ko se još pojavio među poznatima, pogledajte u video prilogu:
Pogledajte dodatni snimak: