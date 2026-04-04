Veliki koncert Mirza Selimović večeras je okupio brojne poznate ličnosti, ali i izazvao , koja je do poslednjeg mesta ispunila salu.

Među zvanicama posebno se izdvojila Aleksandra Prijović, koja je, po dolasku, bila u centru pažnje.

Pevačicu su fanovi doslovno opkolili – najviše žene koje su želele fotografiju sa njom, a Prijovićka je strpljivo izlazila u susret svima, ne skidajući osmeh s lica.

Podržala Jakova

U kratkoj izjavi za medije osvrnula se i na mladog pevača Jakov Jozinović, koji je poslednjih dana u žiži interesovanja:

„Neka samo ide napred“, poručila je kratko, jasno stavljajući do znanja da ima podršku kolega uprkos napadima.

Prijovićka je otkrila i lepe privatne vesti – nedavno je postala strina, što ju je posebno obradovalo, a kako kaže, porodica joj je trenutno najveća sreća.

Prija izbacuje novi album

Takođe je najavila da publika može da očekuje njen novi album već u junu.

Aleksandra Prijović na koncertu Mirze Selimovića

Nije krila ni koliko joj znači kolegijalnost na estradi, pa je istakla da je koncert Mirza Selimović morao da ispoštuje, jer je on bio uz nju tokom njene turneje.

Podsetimo, pre samog spektakla Mirza je govorio za medije, gde je istakao podršku mlađim kolegama, ali i emotivno priznao da bi voleo da na scenu vrati legendarnog Đorđe Balašević kao svog gosta.

