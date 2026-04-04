"MOGLO JE DA GA NEMA" Sin Ivice Dačića iskreno progovorio o zdravstvenom stanju oca: To su teški trenuci za porodicu...
Večeras se na koncertu Mirze Selimovića pojavio sin Ivice Dačića, Luka Dačić. On je govorio o zdravstvenom stanju svog oca koji je nedavno bio hospitalizovan zbog teške obostrane upale pluća.
Luka kaže da je strahovao za Ivicin život i da se nada da je najgore prošlo te da je čitava porodica uz njega tokom oporavka.
- Mogu da kažem da je prošlo najgore, mislim da će trebati vremena da se oporavi. Nadamo se najboljem, to je sve što mogu da kažem. To su teški životni trenuci, moglo je da ga nema... Narod je mnogo potresen, ja to osećam, danas sam šetao sa njim. Mnogo mu je ljudi prišlo uplakanih, zaustavljali ljudi kola i izlazili da se pozdrave sa njim. To su teški trenuci za porodicu i nadamo se da je najgore prošlo - rekao je Luka za Blic, a na pitanje ko je bio uz njega u teškim momentima, kratko je poručio:
- Niko osim porodice kao i uvek.
Dačić se zahvalio estradi
Podsetimo, Ivica Dačić se na svom Instagramu zahvalio javnim ličnostima koje su ga podržale.
- Želim da se posebno zahvalim i drugim javnim ličnostima, iz različitih oblasti, koje poznajem ili čije sam roditelje poznavao godinama i decenijama unazad: Nenadu Jezdiću, Ivani Žigon, Mikiju Manojloviću, Veri Čukić, Radošu Bajiću, Ivani Mihić, porodicama Bate Živojinovića i Radmile Živković, Lazi Ristovskom, Jeleni Gavrilović, Milanu Vasiću, Rastku Jovanoviću, operskim legendama Jadranki Jovanović, Oliveru Njegu, Ljubici Vraneš, Nataši Tasić Knežević, kao i društvenom aktivisti Igoru Juriću, i prvom u naslednoj liniji Karađorđevića, mom dugogodišnjem drugu Aleksandru - napisao je Dačić, pa dodao:
- Posebno me je ganula poruka legendarnog Mikija Manojlovića, koji mi se obratio rečima "Ivice, merna jedinice neuništive materije!" Hvala puno, zbog svega ovoga imalo je rašta i živeti! Da se svima dobrim vrati! - poručio je Dačić.