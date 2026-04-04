Slušaj vest

Nakon nastupa Irme Topolović nastao je veliki sukob žirija, i to Viki i Desingerice s jedne i Jelene i Bosanca sa druge strane.

- Složio bih se sa Jelenom, prva pesma je bila incidenta, dobro si ti to otpevala, pevala si kao navijena, a drugu si sašila za deset - rekao je Bosanac.

- Ošurila je obe - rekao je Desingerica.

- Apropo ovog upadanja, tu postoji razlika između korisnog bezobrazluka i elementarnog nevaspitanja - rekao je Bosanac.

- Ne bih rekla da je on nevaspitanje jer vi njemu upadate u reč više nego on vama - rekla je Viki.

1/7 Vidi galeriju Viki Miljković i Nermin Hadžić Foto: Youtube, Kurir, Kurir Televizija

- Šta si ti njemu drška ili podrška - pitao je Bosanac.

- Ja sam samo realna, vi njega napadate, gazite, vređate, i onda kad vas on opauči onda kuku majko - rekla je Viki.

- Našla ada budu - rekao je Bosanac.

- Šta priča ovaj čovek, baš pakao, šta je ada, šta je buda - bio je šokiran Desingerica.

- Svaki ovakav šou program ima jednog koristnog idiota, koji tu služi da bi pravio šou... Viki, mislili smo na tebe, ne na njega - rekla je Jelena.

- Ti si začetnik te fore - rekla je Viki.

- Pojeo mu plin mozak - rekao je Despić.

- Vi čačkate... Znači meni ste rekli da sam idiot - rekla je Viki.

- Ali korisni, korisni idiot - rekla je Jelena.

1/6 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Kurir

- A ti si beskorisni. Ja ne osporavam ono što su oni rekli. Despiću i Kemišu se to svidelo - rekla je Viki.

Zatim je Bosanac počeo da pričaš na latinskom i rekao "o ukusima ne treba raspravljati".

- To se uči u srednjoj školi, a ti i Despić niste ni išli u školu, izgleda da ste preskočili srednju - rekla je Jelena.

- Mi smo samo na fakultete išli - rekla je Viki.

- Vi ste završili fakultete kao što Despić ima milionske preglede - rekla je Jelena.

- Ja sam završila, a ti ga sigurno nisi završila. Vi sedam dana vežbate i parlate šta ćete ovde da kažete - rekla je Viki.

Zatim su je upitali Jelena i Bosanac upitali u koju srednju školu je išla, a Viki je rekla u srednju muzičku.

- To je samo muzička, a gde ti je obrazovanje. Ova riba je završila zemunsku gimnaziju - rekla je Karleuša koja se često sukobljava sa Viki.