Slušaj vest

Slađa Poršelina, nekada bliska prijateljica Maje Marinković, često koristi priliku da starletu javno potkači, ali i da uputi poneku kritiku na račun njenog oca, Takija Marinkovića.

"Taki je fan Stanije Dobrojević"

1/12 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Instagram, Printscreen, Printscreen Instagram/ stanijadobrojevic

Nekadašnja rijaliti učesnica i sada je ponovo udarila na Maju i Takija, te je u svom stilu poručila sledeće:

1/11 Vidi galeriju Slađa Poršelina Foto: Pritnsceen, Printscreen

- Jedna kanalizacija, nesrećnica koja se pretvorila u figuru od gipsa. Moram da pohvalim Staniju. Kako Maja da ostane bez teme nego da se popne na polni organ. Što se tiče Stanije znala sam da nikad nisu bile drugarice i da je Stanija nikad nije gledala kao drugaricu. Taki je fan Stanije Dobrojević, sve je istina šta je Stanija rekla. Maja je prevrtala očima kad je došao kod nas na more. Ja verujem da je zvao Šarenog i Luku jer čovek nije interesantan mi nema zanimanje, a preko ćerke je interesantan. Smešno mi je kako je na more zvao novinare da daje intervjue - rekla je Slađa.

"Pokazala je da mi nije prijateljica"

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić i Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube

Podsetimo, Stanija je rekla prethodno kako gleda na odnos bivšeg verenika Asmina i bivše prijateljice.

- Naš odnos je bio stavljen na test, a Maja nije pokazala da mi je prava prijateljica. Nju već prati glas da je loša drugarica, a ja je hvala Bogu nikad nisam dovela u kuću. Ona meni nije kriva kao da je Asmin mene prevario s njom, ne nego ne može mi biti drugarica ukoliko završi sa moja dva bivša - rekla je Stanija.

Stanija želi da izađe iz cele priče

- To je moj uticaj na te dve priče, sve se dešava prirodno i spontano jer je mene briga za sve i želim samo da izađem iz ove priče. Ja nisam ušla da gazim Asmina, nemamo mi ni prljav veš iz veze da iznosimo. Maja nije bila razlog kad sam rekla da je priča završena, ona je posle došla kao posledica i zakačila se na priču. Ja samo hoću da se rešim priče, a gde sam ja stala nastavlja naša Makica u Ahmić Durdžić priči - rekla je Stanija.