Da, javne ličnosti muče iste muke kao i običan narod, dokaz je baš ova priča! Aleksandar Marković poznatiji kao Sandro devedesetih godina bio je veoma popularan. Sa svojim bendom "Prslook bendom" žario je i palio gde god se pojavi, ali mu je 2009. godina donela probleme.

Sandro je uzeo kredit u švajcarskim francima koji nije imao fiksnu kamatu zbog čega je upao u finansijske probleme.Odluka da uzme kredit, koštala ga je 5 stanova koje je već imao i pogoršanog zdravstvenog stanja. Pevač je nakon stresova oko nekretnina, dobio šećer.

- Za mene je 2009. godina bila super, kupio sam tri stana te godine. Međutim, meni je bilo malo što sam kupio nekoliko stanova u Novom Sadu, pa sam pošao i taj da kupim i to mi se obilo o glavu. Podigao sam kredit i izgubio sam sve stanove da bih spasio taj jedan. Izgubio sam pet stanova i nije mi žao, od jednog sam uzeo novac i proputovao sa decom,a ostale sam prodao da bih spasio taj jedan i na kraju nisam uspeo - rekao je Sandro koji je imao ratu od 320 evra kada je uzeo kredit, a ta rata je vremenom rasla i dostigla 650 evra.

- To je bio jako težak period - rekao je pevač gostujući na "Hajpu" u emisiji "Pretres" muzičar.

Sa ženom se tri puta mirio

Podsetimo, Sandro je jednom prilikom govorio o turbulentnom odnosu sa bivšom suprugom.

- Bivša supruga i ja smo se tri puta mirili. Mnogo sam je voleo. Prvi put kada smo se rastali, ja sam zgrešio, poslednji put ona. Imamo dvoje dece, sin se zove Alesandro (16), a ćerka Nikolina (14). Oni žive sa majkom u Novom Sadu, pa ne mogu da ih viđam svakoga dana. On trenira košarku, a ćerka tenis, divna su deca, super se slažemo - rekao je on tada.

Goca i Ceca prošle pakao zbog švakcarskog kredita

Sa ovim problemom vodile su bitku i Goca Tržan i Ceca Kitić, o čemu su i govorile

I pevačica Goca Tržan ne krije da je bila očajna kad je sa bivšim mužem podigla stambeni kredit za stan u Mirijevu. Kako njen bivši dragi nema stalna primanja ceo teret Goca nosi sama.

"Očekujem da država nešto preduzme tim povodom. U našoj zemlji je sve bitnije od njenih građana. Ukoliko se nešto ne reši, ostaje mi samo da odem iz svog stana", ispričala je pevačica tada

Najbolja rukometašica sveta svih vremena Ceca Kitić zbog problema sa kreditom kaže da je obolela.

"Život mi se okrenuo naglavačke. Proradila mi je štitna žlezda jer sada plaćam skoro 60.000 a plaćala sam 35.000 dinara. Učlanila sam se u "Efektivu" i protestujem ne bi li nam država pomogla i onemogućila da nas banke pljačkaju", ispričala je ona davnih godina

