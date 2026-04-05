Mirza Selimović, sinoć je održao drugi po redu solistički koncert u Sava Centru u Beogradu. Pevač je pevao svoje hitove, koje je publika napamet znala, ali je otpevao i par pesama njegovih kolega. Kada je na red došla njegova pesma "Plakaćeš" koju je publici predstavio na festivalu gde je pobedu odneo Toni Cetinski, Mirza je spomenuo pomenutog kolegu, a publika je burno reagovala.

Mirzina namera bila je najbolja, a publika je jasno izrazila svoj stav prema Cetinskom nakon svega što je uradio i izjavljivao u poslednje vreme, a tiče se Srbije, odnosno Novog Sada i Spensa.

- Pevam jednu pesmu sa festivala "Beogradsko proleće" 2022. godine, na kom je pobedio Toni Cetinski - rekao je Mirza, a iz publike je usledila jasna poruka za hrvatskog pevača - čuo se žamor, zviždanje i uzvici "UA!", usmereno isključivo ka Toniju Cetinskom, čime su ljudi stavili do znanja šta misle o njegovim skorašnjim postupcima, prenosi Telegraf.

Dočekivan širom raširenih ruku, pa zatvorio vrata

Podsetimo, na festivalu "Beogradsko proleće" 2022. godine pobedu je odneo Toni Cetinski sa numerom "Čuvam ljubav". Drugo mesto zauzeo je Željko Vasić sa pesmom "Kompanjero", dok je treće mesto pripalo Mirzi Selimoviću sa pesmom "Plakaćeš".

Takmičari su nagrađeni u više kategorija: za najbolju kompoziciju, najbolji tekst, najbolji aranžman, i najbolju interpretaciju koju je dodelio stručni žiri. Publika je SMS glasovima dodelila prvu, drugu i treću nagradu.

- Nikad nisam sumnjao u svoju publiku, ali nikada nisam imao sreću sa glasovima. Ovo mi je stvarno posebno. Hvala mojoj publici. Tata, stiže - rekao je tada Toni Cetinski.

Mirza planira tajno venčanje

Pevač je već nekoliko godina, a svoju partnerku vešto krije od javnosti. Verenica mu je podrška na svakom koncertu, a kako Selimović kaže zajednička odluka je da se ona ne eksponira javno.

- Godinama privatan život čuvam za sebe i ne volim da pričam o tome, zato i traje toliko dugo. Ona takođe ne želi da se eksponira javno. Svadba će takođe biti tajna, intimna - rekao je Mirza.

On je otkrio da li mu je nekada neko od kolega tražio honorar za gostovanje na njegovom koncertu.

- Nisam nikada čuo da neko traži honorar za gostovanje, nisu mi tražili - rekao je i otkrio kako bi reagovao da mu se to desilo:

- Ako imam osećaj da treba da bude tu i da ga platim, ja bih mu platio. Ni meni nikada nije plaćao niko ni troškove ni gorivo, ako ponudi neko da plati smeštaj okej, ako ne sam platim hotel nisam mutav.