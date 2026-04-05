Jedna od najvećih muzičkih zvezda na našim prostorima, Tea Tairović, u subotu, 4. aprila, prvi put je stala pred publiku u podgoričkoj Areni.

Pre nego što je zapevala svoj čuveni hit "Severna Latina" pevačica je u svom prepoznatljivom stilu izašla u nikad provokativnijem

kostimu, poklonila se publici i obećala nezaboravnu noć.

Uz prve taktove prisutni su zaigrali i zapevali od prve do poslednje reči jer je atmosfera već na početku spektakla dovedena do usijanja.

Tea Tairović na koncertu u Podgorici Izvor: Privatna arhiva

Srpska Šakira, kako je mediji godinama nazivaju, premijerno je otpevala novu duetsku pesmu "Šamar" sa Dadom Polumentom, koji je bio njen specijalni gost. Bez obzira na to što je numera objavljena dan pred koncert u popodnevnim satima, ona pretenduje da postane ozbiljan hit jer je cela Arena u glas pevala zajedno sa njima.

Ovaj spektakl još jedan je dokaz da Tea obara rekorde gde god da nastupi jer se za svaki posebno priprema i publici uvek prikaže neke nove neočekivane stvari.

Tea Tairović napravila spektakl u Podgorici Foto: Privatna Arhiva

Ona je letos nekoliko puta pevala na Crnogorskom primorju, pa su tako ljubitelji njenog lika i dela s velikim nestrpljenjem jedva dočekali da je ponovo vide i čuju.