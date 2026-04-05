Aleksandar Milić Mili, tokom uspešne karijere napravio je ogromne uspehe. I dok svi znamo koje je pesme Mili komponovao, malo ko je znao nešto više o njegovom privatnom životu. Sada, je u jednom potkastu otvorio dušu i govorio o raznim temama, a jedna od njih je bila - život u rezidenciji nekadašnjeg kineskog ambasadora.

Živeo ko kralj

- Sticajem okolnosti, jednom od velikih građevinara je trebala neka finansijska pomoć. Pitao me je da li mogu da pomognem, rekao sam da nema problema. To je bilo 2002. godine, na primer. Ali, onda sam mu rekao: "Gledaj, imam problem sa studijom, izašao sam nešto iz nekog prostora, pa ako imaš neki prostor da mi ponudiš, bilo bi super". I, on kaže: "Imam za tebe top prostor, budi tamo dok ti ja ne vratim ovaj dug". Kažem: "Super. Taman mi treba, sad sam u nekim projektima..." I, on mi da vilu u Užičkoj, koja je bila rezidencija kineskog ambasadora, a mislim da je i tadašnji predsednik posle tog kineskog ambasadora... Ili pre njega je (tu) bio predsednik Srbije, pa je onda to bila rezidencija - objašnjavao je Mili, pa nastavio:

- Tri hiljade kvadrata, ulaziš unutra, posred Užičke, otvaraju se vrata, drvored, onaj krug, pa stepenice... Gledaj. Tamo sam bio dve godine. Nisam izašao. Imam obezbeđenje... Ostao mi od kineskog ambasadora izrezbaren krevet koji je, mislim, jedno tri sa tri, imao sam zebru, krevet... Ništa nije koštalo pošto on, dok nije vratio pare, rekao je: "Budi tu". Da mi učini, jer to njemu stoji prazno. Dve godine sam živeo kao kralj.

Iz rezidencije kineskog ambasadora do žene

Potom, ispričao je kako ga je upravo ovaj život na visokoj nozi doveo do Nine.

- I, Ninine prijateljice s kojima sam se upoznao, njih jedno devet, deset tu iz kraja, malo po malo su sve počele da dolaze kod mene, mi smo se družili... Na kraju skoro svaku noć, mi se družimo, naručujemo klopu, to kamene terase po 200 kvadrata, večere, totalno Getsbi. I one su sve vreme njoj pričale: "Brate, kako je Mili kul, kako je ovo, ono, moraš da ga upoznaš"; kad se ona vratila jedne godine, u decembru, mene su izbacili iz te vile (smeh). Neko ju je kupio, ne znam, Karići, neko, odvojili su me od stuba, ono: "Pustite me" (smeh). Završio sam na Dorćolu u nekom studiju, imao sam projekat koji sam morao da radim, 30 kvadrata, raspad, u potkrovlju, znači užas. Nina, pošto su joj toliko pričali o meni dve godine, hajde da me upozna, ali sad u tom potkrovlju, ja sedim... - pričao je Aleksandar, koji je odmah znao da je "ona žena njegovog života".

- Ali, moram da priznam, kako se pojavila i kad smo se pogledali, odmah sam shvatio. To je ljubav mog života. Ona se vratila u Italiju da studira, ja sam samo rekao: "Javite mi kada bude došla ponovo, ja moram prvi da znam". I, stvarno, nakon ne znam koliko meseci, mene zove jedna od tih prijateljica koje su se družile sa mnom, kaže: "Nina dolazi sutra u Beograd". Kažem: "Odmah rezerviši, idemo na večeru" - odlučan je bio on.

- Mi izađemo to veče, odemo u taj jedan lokal koji sam ja obožavao i ja njoj kažem: "Otkad sam te video prvi put u onom studiju tamo, raspalom, nadam se da nisam ostavio pogrešan dojam... Od tada ne mogu da prestanem da razmišljam o tebi; ja sam insistirao da mi večeras budemo zajedno i moram da te pitam da li imaš nekog dečka?" Ona je rekla: "Da, trenutno sam u vezi sa nekim Italijanom". Kažem: "Ovako ćemo. Molim te, sutra ujutru kad se probudiš, nazovi tog Italijana i reci mu da veza ne ide u dobrom pravcu, nema budućnosti... Kada to završiš, nazovi mene" - rekao je Milić u "Vostcast-u", dodajući da je njen poziv čekao sedeći pored telefona.

