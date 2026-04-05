Sandra Rešić, bila je verena, što je ona jednom i izjavila, ali tada nije rekla da je ojadila partnera za 50.000 evra. Međutim, sada je njen kolega Boris Stjepanović otkrio ove informacije o pevačici. Da priča nije lažna, govori i to što je pevačica bila verena za njegovog kuma.

Kako je otkrio on je bio u odličnim odnosima sa koleginicom jer je bila verena za njegovog kuma, ali je odnos narušen nakon što je veridba raskinuta, a pevačica je finansijski oštetila partnera.

- Ona priča sa Minom, kada ju je optužila da je ukrala 500 evra, to nije tačno, jer Sandra tada nije bila tu na tom veselju. Ona je informaciju dobila iz prve ruke, jer je bila u vezi sa mojim kumom. Kasnije je to preraslo u ozbiljnu vezu i na kraju je moj kum nju verio, a ona ga je oštetila za veliku sumu novca. Mislim da se radi od oko 50.000 evra - tvrdi Boris u emsiji Soubliz na Hajp televiziji.

Mina Kostić mu ukrala 500 evra

Pevač je rekao Mini da je video šta je uradila, i tražio da vrati novac, ali ona je samo napustila splav.

- Kad su se gosti opustili i popili poneku, krenuli su da naručuju numere i daju bakšiš. Jedan gost je za pesmu Mini dao novčanicu od 500 evra, koju je ona brže-bolje zgužvala i držala sve vreme u ruci. Gosti su nekoliko puta plaćali pesme, sa nešto manjom cifrom, a Mina je te novčanice uredno ostavljala ne mesto predviđeno za bakšiš, samo je 500 evra prisvojila za sebe. Potom je otpevala još dve pesme i otišla da sedne - rekao je Boris ranije.

- Otišla je bez pozdrava na pomoćni izlaz kako je mi ne bismo primetili. Pozvao sam je da je pitam zbog čega je to uradila, a Mina mi je rekla da njoj pripada suma novca koju ona odredi iz zajedničkog bakšiša - tvrdio je Boris 2016. godine.

Sandra o veridbi

- Objavila sam na Instagramu prsten, ali ne bih želela to da komentarišem. Već duže vreme sam u vezi, srećna sam i to nije nikakva tajna – priznala je Rešićeva i otkrila zbog čega ne govori o emotivnom partneru:

-Mislim da sam svoj život dala na dlanu, ljudi znaju sve o meni, o mom ocu, porodičnoj situaciji… Međutim, odlučila sam da ne iznosim više detalje o svom životu. Mnogi su iskoristili ono dobro, ali na ružan način, pa bih sada da uživam i da zadržim neke stvari samo za sebe.

Ona je ipak rešila da stavi tačku na spekulacije da je njen momak u braku.

-Nije ni oženjen ni zauzet. Nikada se nisam bavila takvim stvarima, ne znam ni šta bih radila s oženjenim muškarcem? Niti mogu da se udam za njega, niti da mu rodim dete. To mi je budalaština! Nikada ne bih bila uzrok nečije nesreće. Opštepoznato je da je moja porodica baš u tom kontekstu bila izložena javnosti… Moj otac je ostavio moju majku zbog druge žene, a ja nikada ne bih bila ta druga žena – rekla je Sandra.

