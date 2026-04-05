Tea Tairović u subotu, 4. aprila, održala je prvi koncert u Areni u Podgorici

Tea je svojim energičnim nastupom oduševila sve prisutne, nizala je svoje hitove, koje je publika pevala s njom, a poseban trenutak večeri bio je izlazak njenog kolege Dade Polumente na scenu. Njih dvoje su po prvi put uživo izveli duet "Šamar", koji su objavili dan pred koncert.

Tea Tairović Foto: Privatna Arhiva

Ovaj duet izazvao je pravu eksploziju emocija u publici, od prvih tonova bilo je jasno da je u pitanju pesma koja će brzo osvojiti region. Njihova zajednička energija na sceni, snažna interpretacija i upečatljiv refren učinili su da "Šamar" već na prvo slušanje zvuči kao veliki hit.

Tea Tairović Foto: Privatna Arhiva

Tea je tokom večeri blistala. Njena posvećenost publici, spontani osmesi i zahvalnost koju je više puta istakla dodatno su osvojili srca prisutnih. Publika u Podgorici uzvratila joj je gromoglasnim aplauzima i ovacijama koje su trajale dugo nakon završetka koncerta.

Tea Tairović spektakl u Podgorici Izvor: Privatna arhiva

Sigurno je da će ovaj koncert publika dugo pamtiti.

Podsetimo, Dado i Tea su nedavno otkrili kako je došlo do njihove saradnje.

- Nekako spontano, mi smo pričali o tom duetu i maltene smo se u isto vreme setili da treba da snimimo duet i počeli smo da tragamo za pesmom. Ova melodija i ovaj tekst mi je pao na pamet, a nekako mi ide i uz njega...Neka se zove "Šamar" - otkrila je Tea nedavno u emisiji "Premijera-Vikend specijal".

Polumenta je istakao da je njegova želja ovoga puta pobedila.

- Mislim da je želja pobedila, ja sam jedan lik koji ne voli pevačice, retko koju pevačicu mogu da svarim. Ja bih voleo da nadmaši moj duet sa Šakom, a ako se to desi, zakazujem "Marakanu" - rekao je Polumenta.

Ne propustiteStars"NAJVEĆA ZABLUDA JE ŠTO MISLE DA SAM AROGANTNA" Tea Tairović o izazovima i teškim trenucima: Ne dozvoljavam sebi da potonem...
tea-tairovic-promocija-05062024-0071.jpg
Stars"AKO PREĐE GRANICU, ONDA RAZBIJEM I ČAŠU I STO I SVE REDOM" Tea Tairović o svom stavu i odnosima: Puštam ljude da misle da mogu da me prevare!
screenshot-20240531-171021.jpg
Stars"KAO DA MI JE TREBALO DUPLO VIŠE NEGO DRUGIMA DA POKAŽEM SVOJU VREDNOST" Tea Tairović o borbi za uspeh i prekretnici u karijeri: Pala sam u nesvest...
WhatsApp Image 2025-06-12 at 09.03.33_902ba0fc.jpg
StarsOVI PEVAČI U DIJASPORI NAJVIŠE ZARAĐUJU: Dok se mnogi žale da je sve manje nastupa, oni su svakog vikenda na aerodromu i po Evropi
Tea Tairović Sloba Radanović Vesna Đole Đogani

Tea Tairović na koncertu u Podgorici Izvor: Privatna arhiva