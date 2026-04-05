Tea Tairović u subotu, 4. aprila, održala je prvi koncert u Areni u Podgorici.



Tea je svojim energičnim nastupom oduševila sve prisutne, nizala je svoje hitove, koje je publika pevala s njom, a poseban trenutak večeri bio je izlazak njenog kolege Dade Polumente na scenu. Njih dvoje su po prvi put uživo izveli duet "Šamar", koji su objavili dan pred koncert.

Ovaj duet izazvao je pravu eksploziju emocija u publici, od prvih tonova bilo je jasno da je u pitanju pesma koja će brzo osvojiti region. Njihova zajednička energija na sceni, snažna interpretacija i upečatljiv refren učinili su da "Šamar" već na prvo slušanje zvuči kao veliki hit.

Tea je tokom večeri blistala. Njena posvećenost publici, spontani osmesi i zahvalnost koju je više puta istakla dodatno su osvojili srca prisutnih. Publika u Podgorici uzvratila joj je gromoglasnim aplauzima i ovacijama koje su trajale dugo nakon završetka koncerta.

Sigurno je da će ovaj koncert publika dugo pamtiti.

Podsetimo, Dado i Tea su nedavno otkrili kako je došlo do njihove saradnje.

- Nekako spontano, mi smo pričali o tom duetu i maltene smo se u isto vreme setili da treba da snimimo duet i počeli smo da tragamo za pesmom. Ova melodija i ovaj tekst mi je pao na pamet, a nekako mi ide i uz njega...Neka se zove "Šamar" - otkrila je Tea nedavno u emisiji "Premijera-Vikend specijal".

Polumenta je istakao da je njegova želja ovoga puta pobedila.

- Mislim da je želja pobedila, ja sam jedan lik koji ne voli pevačice, retko koju pevačicu mogu da svarim. Ja bih voleo da nadmaši moj duet sa Šakom, a ako se to desi, zakazujem "Marakanu" - rekao je Polumenta.