Slušaj vest

Nakon što je pevač Boris Stjepanović u jednoj emisiji, izjavio da je Sandra Rešić bila verena i da je partnera ojadila za 50.000 evra, oglasila se i pevačica. Boris je rekao da Sandrin bivši partner njegov kum, kao i da je on upućen u taj odnos.

Kada smo kontaktirali Rešićevu i pitali šta ima ona da kaže na ove optužbe, ona nam je poručila:

- Pijem jutarnju lafu, lep je dan, sunce se konačno opet pojavilo, a za ovu priču nemam nikakav komentar. Volim vas - poručila je raspoložena pevačica za Kurir.

Oštetila ga

Kako je otkrio on je bio u odličnim odnosima sa koleginicom jer je bila verena za njegovog kuma, ali je odnos narušen nakon što je veridba raskinuta, a pevačica je finansijski oštetila partnera.

Sandra Rešić

- Ona priča sa Minom, kada ju je optužila da je ukrala 500 evra, to nije tačno, jer Sandra tada nije bila tu na tom veselju. Ona je informaciju dobila iz prve ruke, jer je bila u vezi sa mojim kumom. Kasnije je to preraslo u ozbiljnu vezu i na kraju je moj kum nju verio, a ona ga je oštetila za veliku sumu novca. Mislim da se radi od oko 50.000 evra - tvrdi Boris u emsiji Soubliz na Hajp televiziji.

Sandra o veridbi

- Objavila sam na Instagramu prsten, ali ne bih želela to da komentarišem. Već duže vreme sam u vezi, srećna sam i to nije nikakva tajna – priznala je Rešićeva i otkrila zbog čega ne govori o emotivnom partneru:

-Mislim da sam svoj život dala na dlanu, ljudi znaju sve o meni, o mom ocu, porodičnoj situaciji… Međutim, odlučila sam da ne iznosim više detalje o svom životu. Mnogi su iskoristili ono dobro, ali na ružan način, pa bih sada da uživam i da zadržim neke stvari samo za sebe.

Ona je ipak rešila da stavi tačku na spekulacije da je njen momak u braku.

-Nije ni oženjen ni zauzet. Nikada se nisam bavila takvim stvarima, ne znam ni šta bih radila s oženjenim muškarcem? Niti mogu da se udam za njega, niti da mu rodim dete. To mi je budalaština! Nikada ne bih bila uzrok nečije nesreće. Opštepoznato je da je moja porodica baš u tom kontekstu bila izložena javnosti… Moj otac je ostavio moju majku zbog druge žene, a ja nikada ne bih bila ta druga žena – rekla je Sandra.

Kurir.rs