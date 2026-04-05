VESNA ZMIJANAC ZBOG OBOŽAVATELJKE STALA PA SE PREKRSTILA: Došla umorna u Beograd, a kad joj je devojka prišla...
Vesna Zmijanac će održati velike koncerte u Beogradskoj Areni 14. i 15. maja 2026. godine, a sada je priznala da još uvek nije počela da se pripema.
Pevačica je, vidno umorna, sletela u Beograd nakon uspešnog nastupa i progovorila o svojim planovima.
"Još nije počela priprema, ima još nešto malo da se uradi, neki repovi koji su ostali. U principu samo kondicije malo i to je to. Sve drugo je jasno", rekla je ona i priznala da je umaraju letovi.
Vesna je potom sačekala automobil, a u međuvremenu obožavateljka ju je zamolila da joj pevačica otpeva stih pesme, zbog čega je ostala šokirana. U jednom momentu se Vesna i prekrstila.
Problemi u mladosti
U ispovesti Vesna je otkrila da je na sebe preuzela ulogu muškarače još u ranoj mladosti, kako je lepota ne bi skupo koštala:
– Svi su u meni videli samo to, lepoticu, dok sam ja najčešće tražila drugačiji pogled i mišljenje. Mnogo puta sam htela nekome da budem samo drugarica i na kraju, kako me ta lepota ne bi debelo koštala, pronašla sam način da dođem do svog cilja, glumeći muškaraču – rekla je Vesna i otkrila da se u vreme svoje najveće popularnosti, osećala najusamljenije:
– Često sam se osećala usamljeno, jer su svi u meni gledali pevačicu Vesnu Zmijanac, s kojom žele da se druže i dive joj se, a ne Vesnu običnu ženu, odličnu kuvaricu, što sam, između ostalog, i bila kada se reflektori pogase. Tu Vesnu nisu poznavali niti su želeli da upoznaju. Stoga se dešavalo da sam se često s nastupa ili nekog privatnog druženja vraćala još usamljenija nego da sam ostala kod kuće. Mnogo puta sam se pokajala i kajem se zbog svega i danas što sam dragoceno vreme davala ljudima koji to ne zaslužuju. S godinama i iskustvom naučila sam da ih bolje procenjujem i na njihovim licima već kroz par minuta pročitam šta im je baba jela kako bi imali plave oči. Većina je bila površna, što je meni u samom startu bilo jasno. Lakše mi je, stoga, bilo da budem sama, čitam i bavim se stvarima koje su me ispunjavale, a ne da mlatim praznu slamu.
Kurir.rs/ Mondo