Slušaj vest

Snežana Berić, koja se proslavila kao Ekstra Nena, komentarišući javnu scenu danas imala je i ozbiljne zamerke. Dotakavši se najpre nepristojnih ponuda, o kojima su još mnoge pevačice otvoreno progovorile, objasnila je kako su takve situacije uticale na nju kao ženu, a onda i umetnicu.

Pevačica je ispričala, takođe, kako se nosila sa raznim pritiscima koje joj je profesionalni život doneo.

– Ne žalim ja za tim odvijanjima, zato što to nije moja priroda. To bi isto bilo kao kada bih izdala samu sebe. Mislim da se čovek rađa u duši ili kao izdajnik ili kao čestita osoba, bez obzira na okolinu. Okruženje ili uopste socijalno okruženje, tera te da vršiš neke korake koji nisu po tebi dobri, međutim, malo izbalansiraš i to si ti. Ako skreneš sa tog puta, znači da si to imao u krvi, a ja sam imala nešto drugo u krvi i kičmu, mislim kategoriju koja je nepromenljiva i to me je održalo – počela je Ekstra Nena svoju priču u emisiji "Nije lako biti ja", te prokomentarisala i sugestije koje je dobijala od porodice, najbližih, uključujući preporuke da "prihvati lakše poslove", a naglašavajući svoju odlučnost da ostane dosledna svom putu.

1/8 Vidi galeriju Ekstra Nena nekad i sad Foto: Printscreen/Youtube, Damir Dervišagić, Printscreen, Jutarnji program

– Znaš kako je meni sestra rekla: "Ma, daj, pevaj svadbe, radi sve, pa posle budi slobodna da pevaš operu koliko hoćeš". To ti kaže neko ko ti je krv. Znači, svi imaju različite metode, ali ja sam bila opredeljena za ovo i nisam se pokajala. Nisam se ni ljutila na ljude, jer sam shvatila da su oni... Znaš, ono, baciš bisere pred svinje i šta ću ja, ne mogu invalida iz kolica da nateram da ustane. On je za mene mentalni invalid i to ne prepoznaje, ne shvata – izjavila je ona.

Zatim, dotakla se i "problema današnjeg profesionalnog uzora i ponašanja u industriji", s osvrtom na promene vrednosti i moralnih standarda.

– Tako ti je u našoj profesij. Umesto da neki koji su stekli visok nivo ili renome u ovoj profesiji budu uzor, naši miljei života su na ivici kriminala, to je njihov uzor. To je bruka živa. Ja sam svoju dostojanstvenost pronela kroz čitav svet. Ljudi sa kojima sam radila, posebno stranci, poštovali su me i cenili. Ovde sa svim voditeljima imam divan odnos, ali meni se ne sviđa prikaz naše profesije i ljudi koji se bave ovim poslom, koji sebe uprošćavaju – zaključila je Snežana u pomenutoj emisiji, prenosi 24sedam.