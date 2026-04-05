Anita Stanojlović danas je napsutila Elitu 9. Od kako se saznalo da je Anita u drugom stanju, osim ukućana i javnost se i dalje pita ko je otac deteta. Da li je otac Luka Vujović ili Filip Đukić, a Anita je ovom prilikom saznala ko je otac ali i koliko je beba stara.

- Ja sam u šestoj nedelji, mesec i po dana. Lekar mi nije bio potreban da bih znala čije je dete, ali zapušila sam usta ovim debilima. Sumnjala sam da sam osma nedelja, ali se ispostavilo da je manje - rekla je Anita.

Takođe, Luka je istakao da ni on nije sumnjao.

- Ona je šestog marta ostala trudna jer su joj tad bili plodni dani, a samo nakon 18 dana je pokazao test - dodao je, na šta je Anita dodala:

- Lisice su bile pre mesec i po dana, tačno prvi moj histerični napad i to sad pravdam zbog trudnoće - rekla je Stanojlovićeva.

Milena Kačavenda pitala ju je da li ima više samopouzdanja otkako su zaplovili u mirnu luku.

- Luki verujem od prvog dana, ali ne može da ima komunikaciju i da gleda. Ja imam isti stav, a više me nervira jer me ljudi ponižavaju. Ja njemu verujem od prvog dana da mu je lepo sa mnom, a to se ispostavilo jer je napravio dete sa mnom - rekla je Anita.

Sin Anite ne zna da će postati brat

Kada se saznalo za trudnoću, sada se oglasila Anitina prijateljica, Tamara, koja je istakla da je šokirana pozitivnim rezultatom testa, ali i da Anitin sin ne zna da će dobiti brata ili sestru.

- Aleksej ne zna još uvek ništa, nije mu ništa rečeno. Anitina majka nije želela da bude deo rijalitija, pitala sam je da li želi da se oglasi, rekla je da ne želi. Večeras mi je pred uključenje poslala poruku da ne uvijam u foliju ništa, ona ne želi nikakav komentar da da na tu priču, ljuta je, neće da razgovara na tu temu. Nije ništa rekla Alekseju, neće ni u skorije vreme, tek možda kada Anita bude izašla. Neka prođe određeni period, da se stvari slegnu, pa možda bude i drugačiji komentar - rekla je Tamara, koja se osvrnula na Anitinu majku Angelinu navodeći da njena majka nije srećna zbog ovih vesti.