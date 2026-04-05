Mina Naumović, i ako je u proteklom periodu imala dva porođaja, ona izgleda kao devojčica. Pre četiri dana odgovarala je na pitanja pratioca na Instagramu i tom prilikom je otkrila da ima 52 kilograma.

Međutim, danas se ponovo oglasila na pomenutoj mreži gde je odgovarala na nova pitanja. Jedan od korisnika mreža, pitao je voditeljku kako se hrani i održava figuru, a ona je objavila sliku vage na kojoj je pisalo da ima 48 kilograma, pa je ona otkrila kako se hrani.

- Ne mogu da vas lažem da jedem brokoli, bilo bi glupo. Jedem sve šta mi se jede i kada mi se jede, ali mi se uglavnom ne jede, napisala je i dodala smajli.

Potpuno prirodna

Mina Naumović, supruga voditelja Ognjena Amidžića neretko je na meti komentara zbog fizičkog izgleda koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Naime, Mina je jednom prilikom podelila fotografiju iz svog doma, u pidžami bez trunke šminke, ali je njenim pratiocima zapao jedan detalj za oko, a to je mala kuglica na sredini usana. Naime na slici se jasno vidi da Mina ima oteklinu na donjoj usni.

"Šta je sa usnom?", "Kakva je ovo kuglica?" ,"Šta ti se desilo", "Ona beše prirodna?" - bili su samo neki od komentara na mreži "X".

Ognjen je jednom govorio o tome da li je Mina korigovala nešto na sebi

- Verovali ili ne, 100 % prirodna. Ni 1% gmo, fileri i plastika. Pošto čitam koješta, a ne volim nepravdu - rekao je jednom prilikom Ognjen, a kako su ga neki pitali da li je uvećavala usta, on je odgovorio:

- Rekao sam sve. Samim tim i usta. 100%.