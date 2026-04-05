Pevač Mišel Gvozdenović usnimljen je u javnosti nakon dugo vremena, a svima zapalo za oko koliko se fizički promenio. Pored sjajnog glasa, Mišel je poznat po tome što ga je rijaliti učesnica Miljana Kulić svojevremeno proganjala.

Mišel je sleteo sa porodicom u Beograd, a ekipa MONDO portala je uspela da ga usnimi dok se pozdravljao sa prijateljem.

Podsetimo, on je nekoliko puta prijavljivao Miljanu policiji zbog uznemiravanja, a svojevremeno je progovorio o agoniji kroz koju je prolazio tada.

- Nije farbala pse, nego uzme neke kreme baca na njih, razmaže ih. Jako ružno. A kuća je velika, trebalo bi joj 15 dana da ofarba, to nije, nebuloze. Pravila je svašta, bacala je neke gluposti po dvorištu, ali neću o tome, sramota me je, kad bih ti rekao šta je bacala... -pričao je on za Hype.

- Pokušao sam u početku nekako da urazumim njene roditelje, ali to nije uspelo. S kim si, takav si. I dalje ne bih da pričam previše o tome. Neke stvari nosiš iz kuće. Kad sam pokušao da ih urazumim i da nađemo način da to prestane, onda sam dobio kontraefekat da roditelj brani dete. I to je okej, ali ako vidiš da tvoje dete radi nešto loše, ne možeš da ga braniš, moraš da ga skloniš. I majka i otac katastrofa. Tako da što dalje od mene - dodao je tada pevač.

Podsetimo, Mišel se oženio 2024. godine, ali se o njegovoj supruzi u javnosti malo zna.

Pevač, koji je učestvovao u "Zadruzi" izgovorio je sudbonosno da u Hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Banjici.

Nakon crkvenog venčanja, njih dvoje su otkrili da su presrećni, a pevač je tada naglasio da je bio posebno emotivan.

- Ja status oženjenog čoveka nosim već godinu i po dana. Ovo je još jedan veći uspeh, krunisanje našeg brak, krštenje našeg deteta. Danas sam posebno emotivan, srećan, ispunjen, ovo je naš dan. Živeo sam za ovaj trenutak. Volimo se, poštujemo i cenimo se. Prve bračne noći nećemo spavati, veselićemo se do zore. Biće prvi ples, a u toku večeri će biti neka pesma koju ću posvetiti svojoj supruzi. Koliko ja znam, snajka i svekrva se slažu. Obostrano je poštovanje. Ja poštujem njene roditelje, nemam da kažem ništa loše - rekao je Mišel.