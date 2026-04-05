Darko Lazić, održao je prvi koncert nakon velike tragedije koja je zadesila njegovu porodicu, kada je pre dve nedelje u stravičnoj saobraćajnoj nesreći njegov rođeni brat Dragan izgubio život. Donosimo snimke sa koncerta, kao i Darkovu prvu izjavu. Međutim, odrećeni ljudi smatraju kako se Lazić prerano vratio muzici, te smo o ovoj temi pričali sa poznatima, oni su podržali pevačevu tešku odluku.

- Ovo je posao kao i svaki drugi, voleo bih da ljudi koji pišu glupe komentare vide ovu poruku. Nikome ne bih želeo da doživi ovo što sam ja doživeo i samo ja znam koliki je bol u mom srcu i koliko je meni teško. Trebali bi da manje gledaju šta ja radim, svakako želim da im poželim sreću i zdravlje pre svega, to je najbitnije. Ja želim da nikada u životu ne dožive ono što sam ja doživeo - rekao je Darko Lazić nakon osuda zbog toga što je održao koncert nakon tragične smrti njegovog brata Dragana.

Objasnio je da se ljudima dešavaju strašne stvari i da oni moraju da nastavljaju dalje i da se eventualno vrate na svoj posao kao što je i on uradio. "Svi ljudi na ovom svetu imaju određeni posao i moraju da rade, ja takođe moram da radim svoj posao. Prvenstveno zbog sebe ali i zbog mog brata i moje porodice". Objasnio je Darko koji je bio vidno potrešen osudom ljudi.

Snimci sa njegovog koncerta su se pojavili na društvenim mrežama i deo javnosti osudio ga je jer se, prema njihovom mišljenju, prerano vratio nastupima. Darkove kolege ipak ne dele taj stav i one su ga podržale da ponovo uzme mikrofon u ruke.

- Uvek ste imali budale, on u svom domaćinstvu ima 3 porodice koje treba da izdržava, to je pod jedan, pod dva je to što je najlakše osuditi nekoga a da ne znate kako je u njegovoj obući. Pod tri, njega je zadesila takva tragedija da ko kod može da kaže nešto loše trenutno o njemu, mora da se pogleda u ogledalo i da se ozbiljno zapita šta nije u redu sa njim - rekla je Darkova koleginica, Milica Pavlović.

Ona ne shvata kako neko može da osuđuje čoveka kome je život postao izuzetno bolan nakon ogromne tragedije koja ga je zadesila.

- Mi smo pevači, ja sam pevala na dan sahrane mog dede, on je umro, bila sam na sahrani i zatim sam imala koncert. Bezveze mi je da čak i komentarišem tako nešto, taj čovek ima dovoljno bola u sebi, ne moraju ljudi da pišu razne gluposti u komentarima na društvenim mrežama. Koja je razlika između Darka Lazića koji peva na sceni i neke osobe koja radi u firmi i kucka? Koja je razlika? Ti ljudi, kao i Darko, samo rade svoj posao - zbog negativnih komentara upućenih Darku Laziću, oglasila se i njegova druga koleginica, Seka Aleksić.

Kompozitor Goran Ratković Rale je za Darka rekao da je predobar čovek prvenstveno, "on je jedno toliko divno stvorenje, ako on ne valja za nekoga onda ne valja jedino za sebe", objasnio je Ratković.

Ima mnogo primera pevača koji su zabavljali mase dok su istovremeno oplakivali svoje najbliže. Muzička zvezda Viki Miljković održala je koncert nakon što joj je brat, za koga je bila veoma vezana, preminuo. Legenda narodne muzike, Šaban Šaulić, saznao je da mu je majka preminula u trenutku kada je kretao na nastup. Nije ga otkazao, već je kao pravi profesionalac otpevao ceo repertoar. Pevačica Rada Manojlović je takođe uzela mikrofon u ruke, samo nekoliko dana nakon smrti majke.

- Ja sam imala sličnu situaciju sa majkom, pevala sam nakon 9 dana. Niko te ništa ne pita. Moram nešto da kažem ali se nadam da neće zvučati "hladno", ima trenutaka kada mi samo pevamo, publika dođe da se proveseli i ima trenutaka kada mi njoj pevamo sa jednim osmehom "na dugme". Mi tada ne uživamo i ne veselimo se, naš posao je da učinimo da se drugi osećaju tako - objasnila je Manojlović i dodala:

- To se dešava kada je neka tako tužna situacija, kao kada izgubiš nekoga voljenog. Neko ne bi mogao da ustane iz kreveta da mu se to dogodi, ljudi prosto drugačije doživljavaju neke gubitke, ali njemu svaka čast i mislim da će ga upravo to spasiti - rekla je ona.

Dok neki osuđuju potez Darka Lazića, drugi vide surovu profesionalnost u čoveku koji pokušava da nastavi sa životom.

