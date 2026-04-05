Regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sinoćnjim spektakularnim nastupom u Atlanti završila je jednomesečnu američku turneju, koja će se dugo pamtiti.

Gde god da se pojavila, dočekivana je ovacijama, a sale su bile ispunjene do poslednjeg mesta, čime je još jednom potvrdila status jedne od najvoljenijih i najtraženijih izvođačica sa naših prostora.

Publika širom Amerike pevala je uglas njene najveće hitove, stvarajući atmosferu za pamćenje, dok je Dragana iz večeri u veče dokazivala da njena muzika ne poznaje granice.

-Atlanta, hvala na predivnom druženju. Bolji kraj moje turneje nisam mogla da poželim - napisala je Dragana uz video koji je na mrežama objavila nakon koncerta.

Ova turneja ostaće upisana kao jedna od najuspešnijih, jer je oborila sve rekorde posećenosti gde god je nastupala.

Pored koncerata, folk carica našla je vrenema i za uživanje. Dragana je svaki slobodan trenutak koristila da obilazi gradove koje je posećivala, uživajući u šetnjama i druženju sa prijateljima.

Upravo ta kombinacija emocije, energije i iskrene radosti učinila je ovu turneju posebnom kako za nju, tako i za njenu vernu publiku.