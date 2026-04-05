Slušaj vest

Mirjana Antonović, stigla u Beogradu, a njena pojava bila je u centru pažnje na beogradskom aerodromu.

Ekipa portala Mondo snimila je majku vanbračnog sina Miroslava Ilića, Mirjanu Antonović, po sletanju u Beograd. Ona je blistala nakon izlaska iz aviona, a svima je za oko zapao skupoceni nakit koji je nosila.

Ona je iskombinovala zlatni sat sa srebrnim patikama i opuštenim stajlingom, a nasmejano je pozirala fotografima na aerodromu.

Uživa u Americi

Podsetimo, vanbračni sin poznatog pevača, Devin Antonović, živi i radi u Americi kao lekar. On je nedavno postao vlasnik velelepne kuće koja se nalazi na samoj obali mora, sa direktnim izlazom na plažu. Njegovo imanje obuhvata ogromno dvorište prepuno zelenila, dok je sama unutrašnjost kuće uređena u belim i sivim tonovima. Pored uspešne medicinske karijere, Devin je očigledno veliki ljubitelj muzike, s obzirom na to da poseduje mnoštvo gitara i kvalitetno ozvučenje.

Bivša ljubavnica Miroslava Ilića stigla u Beogradu: Snimili smo Mirjanu na aerodromu u Beogradu Izvor: MONDO

Mirjana je za Kurir govorila je o DNK testiranju

- Devin i Miroslav su primili sudski nalog da prilože svoj DNK. Devin je to odmah priložio, a Miroslav je odbio i pravi se lud. Može mu se pošto ovde još uvek vlada taj arhaički zakon iz mračnog doba koji podržava takve neodgovorne ličnosti. O izmeni tog zakona uopšte ne bi trebalo da bude bilo kakve diskusije, već odmah treba i mora da se izmeni. On udara direktno po ćeliji familije i uništava celokupnu naciju. Sad mora i sudstvo da se maltretira oko skupljanja raznih dokaza da bi došli do odluke. To košta sve nas, a i sve vas, vremenski i novčano. Ja do juče nisam znala da taj ceh plaća srpski narod, a ne krivac. Šokirala sam se, pošto u Americi taj koji izgubi slučaj plaća sve troškove.

1/8 Vidi galeriju Mirjana Antonović u Beogradu Foto: Kurir

Mirijana, koja živi sa sinom Devinom u Americi, odlučila je da ne dopusti da slavuj iz Mrčajevaca izbegne DNK test i tako narodu pokaže da je Davin zaista njegov sin.

"To što Miroslav pokušava da pobegne od DNK analize je suviše smešno. Mi ne planiramo da dolazimo tokom leta u Srbiju jer smo taj put odložili do kraja godine. Gde god da pobegne ne može da se sakrije jer uvek u Beogradu možemo negde da se sakrije. Može da se krije gde god želi, ali ne može da pobegne od sebe. Do sada sam mislila da će Miroslav doći sebi. Svaki put sam pokušavala da nađem opravdanje za njegove postupke, međutim više neću jer me je povredio kada je rekao da ne želi da upozna svoga sina. Oni su se dogovorili telefonom da se nađu, ali je Gordana zapretila Miroslavu i on nije došao", rekla je ranije Mirijana.

Ona takođe ističe da je njena i Miroslavova veza bila puna ljubavi i da ju je vodio u Mrčajevce, gde se nisu krili.