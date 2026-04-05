Slušaj vest

Autori brojnih hitova Steva Simeunović i Goran Ratković Rale bili su među prvim kompozitorima koji su sarađivali sa ubijenom pevačicom Jelenom Marjanović.

Prošle nedelje, 2. aprila, navršilo se 10 godina od ovog tragičnog događaja, a oni su se u razgovoru za emisiju "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 17 sati na Kurir televiziji, prisetili vremena kada su radili na njenim prvim muzičkim koracima.

- Interesantno je da je ljudi nisu zaboravili. Siguran sam da će istina jednog dana izaći na videlo. Žao mi je kada se setim njene porodice, nisu našli unutrašnji mir i smirenje - započinje Steva i nastavlja:

Poslednji susret

- Sreo sam je na nekoj proslavi, ne sećam se tačno kojoj. Prišla mi je. Bilo je to nekoliko godina nakon snimanja albuma. U prvi mah nisam mogao da je prepoznam. Rekla mi je da se udala i da treba da dođem kod njih, jer njen muž ima studio. Mislim da mi je dala i broj telefona. To je bio naš poslednji susret. Posle sam čuo šta se desilo. Bila je apsolutno normalna devojka - seća se Steva.

1/5 Vidi galeriju Jelena Marjanović Foto: Privatna arhiva, Ilija Ilić, Ilija Ilić

Kompozitor dodaje da je poznavao njenog oca:

- Živeo sam tada u Borči i bili smo komšije. Rekao mi je da mu je ćerka pevačica. Snimila je nešto oko 2000. godine, ali on je želeo da se radi nešto ozbiljnije. Poredili su je i sa Svetlanom Cecom Ražnatović. Lepo je pevala. Njene pesme i dalje postoje, ali mi niko nije tražio da ih radi ponovo. Ne znam da li je neko tražio od Perice Stokanovića, koji je radio drugi deo albuma. Možda ljudi ne žele. Voleo bih da neko snimi neku njenu pesmu, da ona bude prisutna na neki način - završio je Steva Simeunović.

1/6 Vidi galeriju Steva Simeunović i Goran Ratković Rale Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen, Marko Karović

"Pričali smo ko je to uradio"

S druge strane, Rale je na sahrani pažljivo analizirao Jeleninog supruga Zorana Marjanovića, kojem se sudi za njeno ubistvo.

- Savršen zločin ne postoji. Tada me je zvao Saša Popović i rekao da idemo na sahranu. S nama je bila i Suzana. Usput smo pričali ko je to uradio. Kada smo stigli, video sam Zorana i njegovog oca pokraj kovčega i pomislio nemoguće. Sve je to velika misterija - smatra on.

Foto: Nemanja Nikolić

Otkrio je i prvi susret s Jelenom i Zoranom.

- Tek su počinjali da se zabavljaju. Kasnije su se venčali. Dok sam joj radio album, nisu bili zajedno. Njihov odnos mi je delovao normalno. Njen otac Dule je želeo da ona bude s njim. Zoran je bio jako dobar dečko, kad god sam ga zvao, uvek bi se odazvao - zaključuje Rale.





PROŠLO JE 10 GODINA OD SMRTI JELENE MARJANOVIĆ ALI MISTERIJA JOŠ UVEK NIJE REŠENA! "Siguran sam da će istina izaći na videlo jednog dana, ljudima koji su je znali je teško i dalje" Izvor: Kurir televizija