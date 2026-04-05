"VRAĆA SE" Stevan Anđelković otkriva detalje iz života Milice Todorović, desiće se ranije nego što je bilo ko mislio
Milica Todorović bila je tema poslednjih meseci zbog svog partnera za kog se ispostavilo da je i dalje u braku, a sada konačno uživa u majčinstvu u privatnosti svog doma.
Uz nju su stale borjne prijatelji i kolege, a onaj ko joj je oduvek bio podrška je njen kum Stevan Anđelković. Upravo je Mondo njega danas usnimio na beogradskom aerodromu:
Stevan im je otkrio kada će Milica izaći iz ilegale i vratiti se nastupima, a sudeći po njegovom odgovoru to će se desiti ranije nego što se možda očekivalo:
Prva ljubav Milice Todorović
Inače, Milica Todorović, osetila je prvi put ljubav kraj partnera i kolege Nenada Jovanovića. Pevačica i pevač nekoliko godina bili su u vezi, a kada je ljubav nestala ostali su dobri prijatelji.
Baš taj njihov potez, buni širu javnost. Nenad je jednom prilikom govorio o tome
- Milica i ja smo ostali super odnosima, nekim ljudima bude čudno. Uvek se lepo pozdravimo, ona je super devojka, kvalitetan čovek, talenotvana. U teškim nekim trenucima, pozove ili ja nju. Nema razloga da ne budemo priajtelji - rekao je on.
Nenad Jovanović se danas ne eksponira u medijima i ne planira povratak na estradnu scenu, ali i dalje redovno nastupa na svirkama i veseljima.
Oni koji su imali prilike da ga slušaju, komentarišu da se fizički nije mnogo promenio od perioda kada je nastupao u "Zvezdama Granda", ali da mu je glas danas još jači i zreliji, te da atmosferu na nastupima dovodi do usijanja.
Ima svoju poslastičarnicu
Što se tiče njegovog privatnog života, Nenad je nakon raskida sa Milicom pronašao svoju sreću – oženio se 2014. godine i sa suprugom je dobio sina Danila. Pored pevanja, otvorio je svoju poslastičarnicu u Beogradu.
- Planirali smo to dugi niz godina, pošto njeni imaju proizvodnju u Čačku već 25 godina. Hteli smo da prodajemo te lepe kolačiće. Sigurno da je ova situacija, gde je smanjen obim posla i mog i njenog, uticalo da se to desi baš sada. Zadovoljni smo - rekao je Nenad za Grand pre dve godine.
