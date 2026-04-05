Slušaj vest

Bivša košarkašica Milica Dabović nedavno je zabrinula javnost kada je otkrila da se suočila sa ozbiljnim zdravstvenim problemima i teškim zahvatom koji joj je doneo gotovo dve nedelje jakih bolova.

Iako se činilo da se situacija smiruje, ona je saopštila da je za mesec dana očekuje još jedna operacija.

Konačno ima razlog za sreću

1/10 Vidi galeriju MILICA DABOVIĆ Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, ATA images

U svom najnovijem obraćanju na Instagramu, Milica je podelila i malo vedrije vesti, konačno ima razlog za osmeh, ali ističe da njena borba još traje.

„Napokon nešto lepo posle toliko dana patnje, moji zubi! Već sam spremna za sledeći korak, operaciju u maju. Treba izdržati sve ovo“, poručila je ona.

Operiše donju vilicu

Podsetimo, pre nego što je najavila novu intervenciju u maju, Milica je prošla kroz veoma težak period. Kako je sama nedavno otkrila, ona je nedavno po četvrti put operisala donju vilicu zbog strašno lošeg kvaliteta zuba, implanata i veštačkih kostiju.

- Danas je 12. dan od operacije koju sam imala... Da mi je neko pričao da ću 12 dana od jutra do mraka biti u strašnim bolovima ne bih mu verovala - priznala je nedavno Milica svojim pratiocima.

Ona se tada oglasila fotografijom iz automobila, na kojoj je u prepoznatljivoj pozi u prvi plan stavila dekolte, poručivši da je jedva izdržala taj oporavak.

Gradi kuću

Podsetimo, Milica Dabović gradi kuću van Beogada, a nedavno je otkrila da je to poslednjih 10 godina bila njena velika želja. Bivša košarkašica je istakla da je verovala u to da će kad-tad ostvariti svoj cilj, čak i onda kada u nju niko nije verovao.

1/7 Vidi galeriju Milica Dabović gradi kuću Foto: Printscreen/Instagram

Dabović je na Instagramu pokazala kako teku radovi, a sa sinom Stefanom često obilazi imanje gde će za par godina biti njihova oaza mira.

- Mogu da kažem da sam ja sanjala o tome. Pre 10 godina kada sam prestala da igram za reprezentaciju, verovala sam da čuda postoje i da ću ja kad-tad da ostvarim svoje ciljeve. Kada sam ja to govorila neki su mi se smejali, nisu me smatrali za ozbiljno.