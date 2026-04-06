Slušaj vest

Čuveni muzičar Toma Jovanović, poznatiji kao Toma Blek Panter, otkrio je koliki je najveći bakšiš koji je dobio u karijeri, a poznato je da se samo nekolicina pevača može pohvaliti ogromnim ciframa.

Poznato je da su na njegov splav uvek dolazili žestoki momci i najpoznatije ličnosti, te da je to mesto bilo prestižno za provod.

Kako je pričao svojevremeno, zarađivao je direktorovu platu za veče, a potom je otkrio i o kojoj cifri se radi kada je u pitanju bakšiš.

"Tada smo gostovali na Beer Festu i nastupali od 2 do 3 sata iza ponoći. Oko pola dva zvoni telefon i kažu mi: 'Tomo, spremi oko 200 ćevapa, dolazi kompletna reprezentacija. Na splavu smo u tri sata". Završili smo nastup, tražili su nam i bis, ma kakav bis...", ispričao je Toma.

"Vratimo se mi na splav, oni su došli oko tri, pola četiri... Ostali smo do jedno 10-11 sati sutradan. To je bio rekord, 38.000 evra smo uzeli u kafani", otkrio je muzičar u emisiji "Grand magazin" i dodao:

Toma Blek Panters

"Bilo je i onih čekova, kažu mi ti 'popuni koliko hoćeš', ja kažem 'ne, bolje ti'..."

Toma sprema knjigu

Toma Blek Panters je posle sedam godina medijske ilegale, odlučio da progovori o svemu i to pred kamerama Kurir televizije.

Ekipa emisije "Stars specijal" koja se emituje nedeljom od 15 časova, s muzičarem čija je pesma "Baraba" neizostavna na svakom veselju, s njim se srela, a gde drugo, nego u kafani.

- "Baraba" je autobiografska. Nema gosta koji tu ne pronađe sebe. Prvo je legendarna pesma "Kakvu ženu imam, bolje da je nemam". To je himna muškaraca, ali je i žene naručuju, ali kontra - "kakvog muža imam, bolje da ga nemam" - rekao nam je na početku Toma.

Foto: Dragana Udovičić

Zanimalo nas je zbog čega je Toma napravio toliku medijsku pauzu.

- Posle 50 godina televizije i svega, došlo je vreme sad za malo miran život, penzionerski. Ja sam prvi čovek koji je prvi otvorio splavove 1980. godine i ceo grad je išao za nama, gde smo mi svirali. Ovako je sad lepše, dođeš kod prijatelja i sve ti je tu. Ko drži kafanu, to je teško, a da pevamo - možemo. Dok god budemo mogli, ali da držim kafanu - ne - istakao je muzičar.

Pogledajte dodatni snimak: