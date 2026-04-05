Slušaj vest

Nakon što su se završile urnebesne imitacije koje su tokom večeri podigle atmosferu u Beloj kući, takmičari su dobili zadatak da glasaju za osobu koja je ostavila najbolji utisak i najvernije dočarala svog „originala“.

Ukućani su ozbiljno pristupili glasanju, a komentari su se nizali – od pohvala za trud i kreativnost, do duhovitih opaski na račun pojedinih nastupa. Ipak, kada su se glasovi sabrali, pobednik je bio više nego jasan.

Najveći broj glasova osvojio je Luka Vujović, koji je svojim nastupom uspeo da zaseni konkurenciju i nasmeje gotovo sve cimere. Njegova imitacija ocenjena je kao najpreciznija, ali i najzabavnija, pa su mnogi istakli da je „bez premca“ odradio zadatak.

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović i Luka Vujović Foto: Printscreen YouTube

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste činjenica da su ukućani, bez trunke sujete, otvoreno priznali njegov uspeh. Čak i oni koji su važili za favorite u ovom izazovu, sportski su prihvatili rezultat i čestitali Luki na pobedi.

Atmosfera je nakon proglašenja pobednika bila znatno opuštenija, a osmesi i šale nastavili su da se nižu, što je dodatno doprinelo utisku da je ovo bila jedna od zabavnijih večeri u kući. Podsećamo, Teodora je nedavno prevarila Bebicu.