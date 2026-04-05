"Poziv za nas od Lune nije stigao"

Đoletova bratanica ih nije zvala na veselje, a to joj ne zameraju, dok su se dotakli i kolega i situacije na estradi.

- Nisu pozvali, da. Sin je bio, Adriano, kao predstavnik porodice, poziv za nas od Lune nije stigao, nema ni potrebe, sve okej. Molim vas, neka druga tema - rekla je odsečno Vesna Đogani.

- Pričalo se o Đoletovom i mom odnosu? Pa, ja sam ga prebila i sad je dobro. Sluša me - istakla je u svom stilu Vesna.

- Ne pogađaju me takvi naslovi o razvodu, ja sam 25 godina na sceni. Niđe veze s vezom. Deca znaju za tu drugu stranu medalje kad je naš posao u pitanju - kazala je ona, pa se osvrnula na mlađeg kolegu.

- Jakov Jozinović je pravi predstavnik mladih. Nije sve krimogeno, lova, on ima neverovatan talenat, ima poštovanje prema kolegama. Ljubomornim ljudima je trn u oku svako takav, svako uspešan - rekla je Vesna o mladom kolegi, pa se Đole nadovezao.

Đole Đogani udario na Vojaža

- Mali je genijalac. Lep, lepo peva, lepo se ponaša. Pokazuje ono što je kvalitetno, ono što je dobro. Vraća stare pesme, što da ne. Tuđe pesme peva i Saša Kovačević, samo obrađeno od Grka. To isto radi i Dado Polumenta. Jakov je iskren, dobar, ujedinjuje prostore Jugoslavije. Pravi predivnu atmosferu. Ovo sa njegovim koncertima je nešto potpuno novo, drugačije. Mnogi su sad u problemu, i Vojaž, i Desingerica itd... Biće velika bitka, ta njihova muzika će kratko trajati. Jakov šta peva to je opus najbolji, najkvalitetnije pesme su to. Vojaž je došao samo da bi se slikao, mnogi su tako. Zašto je on došao? Ja ne bih došao, jer ne slušam tu vrstu muzike. To je licemerstvo, samo da se dođe, da se slika - jasan je bio.

"Nisam ljubomoran"

- Klinci žele da slušaju kvalitetnu muziku, željni su novih, velikih zvezda. Ova grupa pre je bila, ne znam, nisam ljubomoran, znate da nisam... Jakov je šarmantan, kvalitetan. Vole ga svi, i u Zagrebu isto, i u Sarajevu isto. Svi vole njegovu pojavu, a ima i taj jedan hit novi - kazao je Đole.