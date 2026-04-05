Pevačica Vesna Đogani doputovala je na beogradski aerodrom direktno sa nastupa, gde je pred kamerama domaćih medija otvoreno govorila o nedavnoj izjavi Jelene Karleuše koja se odnosila na mladog izvođača Jakova Jozinovića.

Naime, pop diva je istakla da se ozbiljna karijera ne može graditi na tuđim pesmama, već da je važno stvarati sopstveni repertoar kako bi trajala decenijama, poput nje.

S druge strane, Jakov nije želeo da ulazi u polemiku sa starijom i iskusnijom koleginicom, već je naglasio da mu je najvažnija podrška i ljubav publike.

Vesna Đogani o Karleuši

-Nisam primetila da je Jelena Karleuša napala Jakova. Znamo svi Jelenu, to je njen način marketinga, zna se kada je neko u "hajpu", u tom momentu ona mora biti tu - bila je iskrena Vesna Đogani.

"Podržavam mlade"

Podsećanja radi, pop diva se osvrnula na pevača Jakova Jozinovića čije nastupe je kritikovala zbog toga što peva tuđe pesme, što mladom muzičaru nije zasmetalo, istakavši da mu je ljubav publike najvažnija.

- Pesme koje Jakov peva su veliki hitovi koje svi volimo. Da vam kažem jednu stvar, internet izvrće moje reči iz konteksta, sad se pravi atmosfera da imam nešto protiv mladih izvođača. Želim da kroz njegov primer podržimo mlade ljude i da im dam ozbiljan savet kao neko ko radi 30 godina. Svako može da ima pet minuta slave, dok traje hajp, a kada nestane hajp brzo te sazvaću i ispljunu, ostaješ bez novca, menadžera i svega, to će se desiti mladim pevačima ako ne budu pevali svoje pesme i snimali ih, samo oni koji to rade trajaće, ako nemaju svoje pesme, neće trajati - bila je iskrena Jelena Karleuša nedavno.