Bivši rijaliti učesnik Filip Car ove godine Uskrs provodi u pravoj bajci, u toplini porodičnog doma u Hrvatskoj, gde je sve priredio za slavlje za pamćenje. Na fotografijama koje je objavio vidi se raskošna trpeza koja izgleda kao iz najlepše praznične priče.

Nema sumnje da će mala Leona, koju je Filip Car dobio sa Aleksandra Nikolić, uživati u ovom čarobnom ambijentu, ispunjenom bojama, slatkišima i ljubavlju.

Sto je prekriven stolnjakom sa motivima pilića, dok centralno mesto zauzima bogat buket narandžastih lala, pored kojih su pažljivo raspoređene uskršnje figurice – zeke, jaja i dekorativni detalji koji dodatno pojačavaju čaroliju.

Posebnu pažnju privlače tanjiri prepuni raznobojnih kolačića ukrašenih cvetićima i leptirićima, kao i slatki zalogaji u obliku zečeva i šarenih jaja. Tu su i tradicionalne đakonije – ofarbana jaja u intenzivnim bojama, kao i domaći kolači posuti šećerom u prahu koji mame uzdahe.

U jednom kadru vidi se i cela trpezarija – moderna kuhinja sa velikim ostrvom pretvorena je u praznični raj, dok su stolice spremne za porodično okupljanje. Voće, sveće i pažljivo složeni detalji dodatno doprinose utisku porodične topline.

"Stavili smo sreću naše ćerke na prvo mesto, svako dete zaslužuje ljubav majke i oca"

Podsetimo, u septembru je počela Zadruga 9 Elita, a iako je potpisala ugovor sa Željkom Mitrovićem, Aleksandra Nikolić ipak nije ušla u rijaliti.

Naime, Aleksandra Nikolić u poslednjem trenutku je ipak odlučila da ne bude deo Zadruge 9 Elite, jer kako kaže, nije mogla da se odvoji od ćerke.

- Kao što i sami vidite strasti su se smirile i lopta se spustila, što je trebalo i ranije da se desi. Vreme se nažalost ne može vratiti, krivi smo oboje. Stavili smo sreću naše ćerke na prvo mesto svako dete zaslužuje ljubav majke i oca. Sve ružno što je izgovoreno ostavila sam po strani i dala sam priliku jednom novom prijateljskom odnosu isključivo zbog naše ćerke. Ne želim da se bilo ko petlja u moju odluku i ne šaljite mi budalaštine jer ću svakoga ko mi pošalje bilo šta vezano za Filipa ili bilo koga drugog blokirati.

- Moja odluka je da dete provede vreme sa svojim ocem i familijom i mislim da se to nikoga drugog ne tiče. Bilo kakve insinuacije ne dolaze u obzir svako ko pomisli da može da se petlja u porodične odnose momentalno će biti odstranjen iz. mog života. Ovim putem se izvinjavam Filipovoj majci ostalim članovima porodice što su doživeli neprijatnosti zbog mene. Ja ću zbog sreće moje ćerkice apsolutno sve učiniti i mislim da je ovo najispravnije, napisala je Aleksandra Nikolić na Instagramu.

