U Beloj kući došlo je do iznenadnog sukoba između Mina Vrbaški i Uroš Stanić, koji je uznemirio sve prisutne ukućane.

Njih dvoje su ušli u žestoku raspravu u dvorištu, koja je u jednom trenutku pretila da preraste u ozbiljniji incident.

Situacija je brzo eskalirala, a povišeni tonovi i međusobne uvrede privukli su pažnju ostalih takmičara, koji su u neverici posmatrali šta se dešava. Ubrzo je reagovalo i obezbeđenje, koje je munjevito uletelo u dvorište kako bi sprečilo dalji sukob i razdvojilo zaraćene strane.

Mina nije mogla da sakrije koliko je besna, pa je u jeku rasprave gestikulirala i burno reagovala na Uroševe reči. Ipak, nakon intervencije obezbeđenja, odlučila je da se povuče iz cele situacije. Vidno potresena, uputila se ka spavaćoj sobi, gde je legla u krevet pokušavajući da se smiri.

Ukućani podeljenog mišljenja

Sa druge strane, Uroš je nastavio da komentariše situaciju pred ostalim ukućanima, ne krijući svoje nezadovoljstvo i stav da je bio isprovociran. Ostali takmičari podeljeni su u mišljenjima – dok jedni smatraju da je sukob bio nepotreban i da su oboje preterali, drugi tvrde da su tenzije između njih dvoje tinjale već neko vreme.

Podsećanja radi, odnosi između Mine i Uroša i ranije su bili promenljivi, a ovo nije prvi put da dolazi do varnica među njima. Ipak, Asmin drži rekord po fizičkim napadima na Uroša.

Ostaje da se vidi da li će nakon ovog incidenta uspeti da izglade odnose ili će sukob dodatno produbiti jaz između njih.

