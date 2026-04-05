Slušaj vest

U Beloj kući došlo je do iznenadnog sukoba između Mina Vrbaški i Uroš Stanić, koji je uznemirio sve prisutne ukućane.

Njih dvoje su ušli u žestoku raspravu u dvorištu, koja je u jednom trenutku pretila da preraste u ozbiljniji incident.

Situacija je brzo eskalirala, a povišeni tonovi i međusobne uvrede privukli su pažnju ostalih takmičara, koji su u neverici posmatrali šta se dešava. Ubrzo je reagovalo i obezbeđenje, koje je munjevito uletelo u dvorište kako bi sprečilo dalji sukob i razdvojilo zaraćene strane.

Mina nije mogla da sakrije koliko je besna, pa je u jeku rasprave gestikulirala i burno reagovala na Uroševe reči. Ipak, nakon intervencije obezbeđenja, odlučila je da se povuče iz cele situacije. Vidno potresena, uputila se ka spavaćoj sobi, gde je legla u krevet pokušavajući da se smiri.

Uroš Stanić Foto: Printscreen YouTube

Ukućani podeljenog mišljenja

Sa druge strane, Uroš je nastavio da komentariše situaciju pred ostalim ukućanima, ne krijući svoje nezadovoljstvo i stav da je bio isprovociran. Ostali takmičari podeljeni su u mišljenjima – dok jedni smatraju da je sukob bio nepotreban i da su oboje preterali, drugi tvrde da su tenzije između njih dvoje tinjale već neko vreme.

Podsećanja radi, odnosi između Mine i Uroša i ranije su bili promenljivi, a ovo nije prvi put da dolazi do varnica među njima. Ipak, Asmin drži rekord po fizičkim napadima na Uroša.

Ostaje da se vidi da li će nakon ovog incidenta uspeti da izglade odnose ili će sukob dodatno produbiti jaz između njih.

Ne propustiteRijalitiOD SJAJA I GLAMURA DO POTPUNOG FIJASKA! Bombastični dekoltei, cirkoni i perje: Ona kao da je izašla iz cirkusa, a tu je i Džoni Dep - poznajemo li se?!
zadruga_13092025_0166 copy.jpg
StarsMINA RAZOTKRILA DETALJE VEZE SA VIKTOROM, UROŠ OŠTRO PORUČIO: On je nezreli klinac
StarsPRVO OGLAŠAVANJE MININE MAME NAKON ŠTO SE SAZNALO ZA AFERU! Evo šta je sve rekla
Stars"SKIDALA SE U MOJOJ KUĆI, U BRUS, GAĆE..." Kristijan razvezao jezik i žestoko opleo po Mini Vrbaški: Ona nikada nije bila...
 Pogledajte dodatni snimak:

“Luna nas nije ni zvala na rodjendan”: Vesna Djogani otvoreno o sukobu u porodici Izvor: MONDO