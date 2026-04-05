Elita 9 iz nedelje u nedelju obara sve rekorde gledanosti, a kako je sada sve neizvesnija situacija u rijalitiju, pevač Ljuba Aličić otkrio je da prati aktuelna dešavanja!

Ljuba je, naime, otkrio da kada učesnici odu na spavanje, da tada i on legne da spava.

- Kad oni zaspu, tada i ja zaspim...Obožavam Elitu, imam čak i dosta prijatelja, recimo Matoru, Janjuša, mnogo ljudi koje cenim i poštujem - rekao je Ljuba, a onda je dodao:

Janjuš je iskusan čovek koji zna šta hoće, zna šta radi i mnogo ga narod voli. Ko god da me sretne, pitaju me: "kako je Janjuš", pitaju me za Matoru. Matora je opasna (smeh)

Ponosan što je 50 godina na estradi

Ljuba Aličić (70) i dalje vredno nastupa, a tražen je kao i pre više od 30-40 godina, kada je harao domaćom scenom sa svojim najvećim hitovima "Plačite za mnom jesenje kiše", "Bogovi zemljom hode", "Ti ne ličiš ni na jednu", i mnogim drugim.

Folk pevača su mediji zatekli po povratku sa nastupa na beogradskom aerodromu, a ono što je zabrinulo sve jeste da se Ljubi primetno tresu ruke, kao i da izgleda ispijeno i umorno.

- Svima se tresu ruke, pa šta. ja živ i zdrav, vidite. Bože moj, malo li je 50 godina na estradi, pa i vama bi drhtale ruke.

