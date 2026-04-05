Pevačica je da rekla Richardu Odadi iz Kenije

Pevačica Tara Stojanović, poznata po učešću u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezdice", očekuje bebu sa svojim izabranikom, fudbalerom poreklom iz Afrike.

Par već duže vreme uživa u romansi iako ga mlada pevačica ne eksponira u javnosti.

Sada je ona objavila sliku trudničkog stomaka i kako uživa na stadionu, verovatno pred meč njenog partnera 24-godišnjeg Ričarda Odada.

Tara Stojanović trudna

Nedavno ju je on zaprosio a ona je o tome obavestila i pratioce.

Podsetimo, Tara i Ričard su ranije učestvovali u zajedničkom izazovu, odgovarajući na 22 pitanja, pri čemu su pokazali koliko se dobro poznaju, jer su na većinu pitanja dali tačne odgovore.

- Želimo, želimo da imamo puno dece. Ja želim desetoro - rekla je Tara u izjavi za "IDJ TV", dok je njen dečko, kog pevačica često oslovljava kao Marko, bio saglasan sa njenom željom.

Pre Ričarda, Tara je bila u višegodišnjoj vezi sa Dejvidom Ojonom iz Kenije, koji se bavi košarkom i muzikom. Tokom tog perioda, Tara je donela odluku da više ne izlaže svoj privatni život na društvenim mrežama.

- Ja sam odlučila da više ne pokazujem svoj privatni život onlajn. I to je to, tu se svaka priča završava. Niko nikad neće saznati da li smo mi zajedno ili nismo - izjavila je tada, dodajući:

Foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

- Preživela sam pakao! Iako sam svesna da sam u svetu gde je sve javno i gde svi komentarišu, mnogi su preterali i bilo je tu dosta odvratnih komentara, a ne želim sebe i njega da izlažem tome.

