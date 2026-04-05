Slušaj vest

Pevač Bojan Bjelić je pre dve decenije snimio uspešan duet sa Indirom Aradinović Indi, "Ekspresno". Tad su svi pričali da su njih dvoje u vezi, dok je Bojan sad odlučio da otkrije šta je tu bilo posredi.

Na pitanje da li je u pitanju bio samo marketinški trik, Bojan je imao spreman odgovor.

- Bilo je nešto potpuno neozbiljno. U medijima je to predstavljeno možda mnogo ozbiljnije nego što je zapravo bilo - kazao je on o Indi.

Na pitanje da li bi sad igrao na tu kartu, rekao je:

- Ne. Mislim da nema potrebe za tim. Ako te mediji ne žele sa pričom koju ti zaista imaš da plasiraš, bićeš samo izveštačen ako budeš pokušavao da se uklopiš u neki fazon, kliše ili trend samo da bi privukao pažnju. Nisam pobornik toga. Sve je u redu dok mediji prenose moje reči onakve kakve jesu. Ja kažem - ne postoji pogrešno pitanje, samo je pitanje kako ćeš ti da odgovoriš i da li će se to preneti onako kako je rečeno.

1/5 Vidi galeriju Bojan Bjelić i Indi Aradinović Foto: Kurir

Bjelić o reakciji Saše Popovića na pesmu sa Indi

Bojan je o snimanju dueta sa Indi priznao:

- Kad je Saša Popović čuo duet sa Indi, koja se te godine i pojavila na Grandovom festivalu sa "Bato, bre", njemu je to odmah bilo jako interesantno, da jedan klasičan pop pevač koji je prešao u Grand i jedna njihova pevačica imaju duet koji je zaista hit.

- Vrlo brzo posle naše premijere u "Grand šou"-u tu pesmu su svi pevali i zbog teksta i zbog svega. U roku od par meseci doživela je ogroman bum. Drago mi je što se i posle toliko vremena ta pesma i dalje sluša i što smo ja i ona i dalje prepoznatljivi po njoj - rekao je na kraju za "Novu".

1/4 Vidi galeriju Indi Aradinović u kupaćem pozorala na plaži Foto: Printscreen/Instagram

Pogledajte dodatni snimak: