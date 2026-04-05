Slušaj vest

Pevačica Šejla Zonić proslavila se takmičenjem u "Zvezdama Granda" gde je odnela pobedu i osvojila srce publike.

Ona je tada imala i veliku podršku kolega, a sada je bez zadrške govorila o estradi i rekla da su svi bili uz nju samo kada je bila u centru medijske pažnje.

Šejla je bez zadrške govorila o odnosima na estradi.

- Biću surovo iskrena, dok sam bila u hajpu svi su me podržavali, sada me niko ne podržava. Smatram da je to sastavni deo šou-biznisa. Kad si aktuelan, svi su oko tebe. Kad nisi nema nikog. To je prosto tako - rekla je ona gostujući na "Hajpu".

1/10 Vidi galeriju Šejla Zonić Foto: Z. K. Munja, Instagram/ shey.lamusic

Bila žrtva ucene

Podsetimo,Šejla se nedavno oglasila i otkrila da su joj hakeri uzeli nalog na TikToku i ucenjivali je.

1/8 Vidi galeriju Šejla Zonić Foto: Printscreen YouTube

- Hakovali su mi TikTok pre tri meseca. Kliknula sam na neki mail koji je izgledao oficijalno, ukucala lozinku i sve je nestalo. Imala sam 130 hiljada pratioca na tom profilu, i pustila sam to, idemo ispočetka. Nisam htela da im plaćam 1.000 eura jer bi to išlo u nedogled verovatno, i nisam htela da im dajem povoda za dalje ucene - rekla je Šejla.