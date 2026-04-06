U Zvezdama Granda svi rade kao da je Saša Popović tu

Pevač Bojan Bjelić je svojevremeno bio u "jatu" Saše Popovića, koji nas je prošle godine napustio. Bjelić je sad progovorio o saradnji sa Popovićem, te je progovorio o ugovorima koji su svi pevači potpisivali.

- U pravnom delu... Tada su se potpisivali tipski ugovori koji su bili isti za svakoga. Sa svakim albumom dobijao si šest emisija "Grand šou"-a, šest emisija "Grand parade" i još šest emisija još jedne emisije. To je bio paket koji su dobijali svi, možda je neko dobijao i više, ali to je bio osnovni paket i više nego dovoljan za promociju jednog albuma - rekao je prvo Bojan.

- Ja njima dam pesme koje su... Nisu u njihovom vlasništvu, jer su autorska prava autora neotuđiva dela. Pesme se daju na korišćenje meni kao pevaču ili diskografskoj kući da se izdaju, a autori su dali prava da "Grand" može da objavi i prodaje diskove. Tada su bili popularni ringtonovi, pa su oni imali prava i na prikupljanje tantijema od tih ringtonova - dodao je Bjelić o saradnji sa Popovićem.

O ženidbi u Kanadi

Bojan Bjelić je dugo živeo u Kanadi, a nedavno je priznao da li je tamo stao na "ludi kamen".

- Nemam dete, nisam bio oženjen, nisam ni danas. Brak kao brak meni nikada nije predstavljao nešto što treba da se štiklira samo da bi se desilo. Mislim da su mnogo bitniji odnos između dvoje ljudi i način na koji ćete doživeti jedno drugo nego taj papir. Nisam neko ko ispunjava klišee i očekivanja porodice, roditelja, familije ili javnosti - rekao je on.

O kodeku oblačenja kod Saše Popovića

Kada je reč o stajlingu pred kamerama, Popovićeva pravila su bila više nego jasna i nisu smela da se prekrše.

- Kako smo se mi oblačile, morale smo da budemo jedinstvene, to su bili dekoltei... - otkrila je voditeljka Suzana Mančić nedavno u "Grand specijalu" i otkrila da joj je on bio najveća podrška kada je u javnost isplivao njen intimni snimak.

Njena koleginica Tamara Raonić se nadovezala šokantnom anegdotom o situaciji kada su voditeljke pokušale da isprate tadašnje modne trendove i na snimanje dođu u iscepanim farmerkama sa šarama.

- Prešle smo se jednom i obukle, bila je moda. Vratio nas je, a da vam ne kažem šta nam je usput i rekao... - ispričala je Tamara, ističući da modni kompromisi sa Popovićem nisu postojali.

Da su pravila morala slepo da se poštuju, potvrdila je i voditeljka Dragana Katić.

- Vraćao nas je, nismo obukle te farmerke. Mogla je dugačka haljina samo ako je dekoltovana i ima neki šlic - zaključila je Dragana.