Slušaj vest

Naime, nakon smrti Tozovca u njegovoj porodici nastao je razdor zbog nasledstva, te su njegovi sinovi i supruga Emilija Mima Živković završili na sudu. Sinovi su mislili da je otac u testamentu sve ostavio njima. Međutim, to nije bio slučaj.

Podela imovine

Naslednici Predraga Živkovića Tozovca nisu mogli da se dogovore sa Emilijom oko podele imovine. Tozovac je pored raskošne kuće ostavio i još dva stana, ali i ogroman novac na bankovnim računima pronađeni su iznosi od više stotina hiljada evra.

Ono što je sve šokiralo jeste da se Tozovac sa Emilijom venčao samo četiri meseca pred smrt, verovatno kako bi se ona obezbedila što se tiče imovine.

Kako sada otkriva izvor blizak porodici, sinovi Živkovića krivili su oca što je doneo tu odluku.

1/5 Vidi galeriju Predrag Živković Tozovac Foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković, Printscreen, Dragana Udovičić

1/6 Vidi galeriju Tozovac i Emilija Foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić

- Niko nije očekivao da će se njih dvoje venčati, ali može se razumeti jer on sa Emilijom proveo 40 godina ipak. Sa sinovima nije bio toliko u kontaktu, već je imao blizak odnos sa njenom decom, pa se spominjalo da su oni naslednici. Članove njegove šire familije je to povredilo, jer ipak su deca - deca, kakva god bila, tvoja krv... Međutim, njega je najviše zanimalo da obezbedi nju. Sinovi jesu bili besni, ali je na kraju koliko ja znam sve podeljeno na jednake časti - ispričao nam je izvor koji se poznavao sa legendarnim pevačem.

Inače, kako se prenosilo, Emilija u nasledstvo dobila kuću na Voždovcu, a jedan stan od dva stana je pripao sinu iz Srbije.

Drugom sinu iz Amerike pripao je drugi stan, koji je on navodno prodao. Novac sa bankovnog računa podeljen je na jednake delove.

Kuća u Kraljevu ruina

Nekada dom legende narodne muzike u Kraljevu, sada je tek bleda senka prošlosti.

Kuća u kojoj je, prema rečima meštana, Tozovac proživeo mladost i brojne lepe dane potpuno je urušena, zarasla u korov i, kako kažu, prepuštena zaboravu.

1/12 Vidi galeriju Tozovčeva kuća u Kraljevu postala ruina Foto: Kurir

Stravičan prizor u Kraljevu

Prozori su polomljeni, staklo se rasulo po podu, vrata vise na šarkama, a unutrašnjost doma više podseća na napuštenu ruševinu nego na mesto gde je u mladosti živela muzička veličina.

Stari, pohabani nameštaj prekriven prašinom, polomljene stepenice, oronuli zidovi išarani grafitima, a u ćoškovima pocepane zavese koje su nekada skrivale intimu jednog doma.

Preminuo na dan kad su mu streljali oca

Legendarni Predrag Živković Tozovac preminuo je 6. aprila 2021. godine - na, onda, osamdesetogodišnjicu bombardovanja Beograda, datum koji mu je za života ostao urezan u sećanje. Tozovac je, naime, imao svega pet godina kada je ostao bez oca. Te 1941. Svetozara Tozu Živkovića streljali su Nemci, za vreme Drugog svetskog rata kog se pevač s velikim bolom kasnije sećao.

Ženski deo porodice bio je preuzeo je brigu o njemu, ali nemili događaj ostavio je jak trag na njegovoj duši. Posle brojnih nedaća koje su ga zadesile, preminuo je, međutim, baš tog 6. aprila.

Na harmonici koja mu je ostala od Toze, inače, on je bio počeo da svira sa deset godina i tako je po svadbama isprva zarađivao, za hleb. Jednom prilikom progovorio je o tome kako je pregrmeo velika zla, okupaciju, period variole vere, tuberkuloze... I kuge se sećao, a na kraju po njegov život bio je koban koronavirus od kog se nedeljama bio lečio.

– Eh, šta sam ja sve prošao i izvukao se... Davno sam rođen i preživeo sam okupaciju prokletih Nemaca i vrlo dobro znam šta je policijski čas – kazao je jednom prilikom Tozovac za medije, u nadi da će ga korona zaobići: Tada nisi smeo da izađeš nigde, ma ni da zahvatiš bokal vode, a kamoli da pazariš nešto. To je bilo strašno. Ne ponovilo se. Nikako to nismo preživeli, umirali smo. Kako smo preživeli? Neki jedva, neki i nisu. Za kugu takođe nije bilo leka. Ljudi su se krili, a ona je bila u vazduhu.

Preživeo vreme tuberkuloze, variole vere...

Iako već u godinama, svega se vrlo dobro sećao.

– Tuberkuloza je, takoreći, juče bila. Ona je kosila ljude pred rat. Zemun i Kragujevac su bili rasadnik tuberkuloze. Tu su ljudi za nedelju dana umirali. Čim se malo nazebe, gotovo. Iz moje porodice Živković otišlo je nekoliko mladih. Dosta je njih umrlo iz moje familije kada je vladalo to zlo. Tuberkuloza je bila neizlečiva bolest. Mučili smo muku sve dok se nije pojavio antibiotik. Mnogo godina kasnije pojavila se i variola vera. Narod je bio uplašen, bojao se kontakta s ljudima jer se svakojako prenosila. Sve je od čoveka do čoveka kako je podnosio, nisu svi ljudi bili u jednom košu - objašnjavao je svojevremeno.

1/6 Vidi galeriju Kafana u Kraljevu koju je Tozovac obožavao Foto: Kurir

Tozovčev otac, inače, bio je čuveni harmonikaš i držao je kafanu u Mataruškoj Banji. Pevač je kao dečak često i sam u njoj boravio.

Sahranjen u Aleji zaslužnih građana