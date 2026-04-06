Dragan Kojić Keba, je jedan od onih pevača koji ne pokazuje svoje emocije tek tako. On je generalno uvek nasmejan, doteran i raspoložen pred kamerama ali se sada desio trenutak kada je Kojić pokazao svoje emocije i zaplakao u emisiji.

U takmičenju Zvezde Granda, gde pevač sedi kao član žirija, u prošloj emisiji devojka je otpevala pesmu "Zašto majko nisi večna".

Pogođen emocijom koju je mlada takmičarka donela na scenu, Keba je odmah nakon nastupa objasnio zbog čega se toliko rasplakao. Nije krio da ga je pesma pogodila u najbolniju tačku, pa se prepun emocija obratio kandidatkinji.

- Rasula si me u komade, to su moji neki razlozi, ali baš si me dirnula, baš je bilo emotivno. Oduševila si me – rekao je Keba, ne krijući koliko voli ovu numeru.

Dok je Keba lio suze, njegov kolega Đorđe David ga tapšao po ramenu.

Prodao kuću nakon smrti majke

Komšije su jednom prilikom u razgovoru sa medijima otkrile i da je Keba prodao porodičnu kuću, a da je u njoj do prodaje živela žena sa porodicom, kojoj nije naplaćivao kiriju.

- Nije izdavo za kiriju, dao je komšinici jednoj, koja se rastala od muža, da žive tu. Sa decom da živi tu bez dinara, sa sve stvarima - rekli su oni i dodali:

- Ostao je prizeman. Dok je bila kuća na ćošku njegova, on dođe sa decom, sa komšijama. uvek. On je skoro kuću prodao, pre par meseci. Dolazio je tu sa ženom, sa decom. Dok je Taša bila tu, dolazila je, ona je u Americi, kao što znate, živi tamo godinama, ali je dolazio sin, on, žena. Išli su često u Tršić pa tu dođu, prespavaju, odu do Tršića, prošetaju. Ali uvek rado sa komšijama, nemam reči - kaže komšinica.

Keba je brinuo o majci Dobriji sve do njene smrti, a kako kažu oni koji su poznavali nju, ali i Kebu, njemu je to teško palo.

- Mio je i drag i neposredan je prema ljudima i družio se. Mi smo dosta vremena provodili zajedno svi družeći se i to je ostalo kod njega i dan-danas. Vidite da njega mnogi ljudi vole. Druga je stvar to što mi moramo biti svesni da ne mogu svi, da postoji mnogo zavisti i svega u našem društvu, tokom vremena se to pojavljuje, ali, on je jedan jako divan čovek, prema meni je okej. Njegova mama pokojna, Dobrija, je živela tu, iza moje kancelarije i ona ujutru prođe tu pored mene, uvek se javi, a on me je zamolio, ako treba nešto, i ako nije tu sestra Ljilja da pomogne, onda da ja sa majkom i kontaktiram. Ona se meni javi, pošto je bila i prijateljica moje pokojne mame, onda je to bilo porodično... - kaže Kebin prijatelj koji nam je ispričao i kako je pevač podneo majčin odlazak.

- Da vam kažem, veoma teško. Ja znam, kad se to dogodilo, on je veoma teško to podneo, upravo zbog svojih obaveza koje je imao u Beogradu, i putovanja, i nastupi, i tako dalje pa nije mogao u većoj meri da posveti pažnju, ali, kažem vam, preko sestara, preko prijatelja, svi smo mi bili tu da je pogledamo, a ona je bila jako razumna žena, koja nije opterećivala nikoga, a pogotovo Dragana, jer znala je i razumela sve te odnose.

Plakao zbog turske serije

Iako priznaje da je veliki ljubitelj turskih melodija, Keba je iznenadio priznanjem da je zbog jedne latinoameričke sapunice lio suze, zbog čega je doneo rigoroznu odluku.

- Obožavam tursku muziku, ali serije ne gledam. Samo mi se jednom desilo da sam gledao i rekao sam više nikad. To je bila "Rosalinda". Olja me je zatekla kako plačem u sobi i tad sam rekao nikad više. Ne pada mi na pamet.