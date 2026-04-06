Na spektakularnom koncertu Zdravka Čolića u sarajevskoj Zetri publika je uživala u hitovima balkanske muzičke legende, a među gostima su se posebno istakli pevač Boban Rajović i košarkaš Aleksa Avramović.

Boban Rajović je koncert pratio u društvu supruge i sina, ne krijući oduševljenje nastupom Čole.

- Ovo se jednostavno ne propušta. Čola je jedan jedini i koncept ovakvog koncerta morao sam da čujem. Zaista svojevrstan muzički spektakl - istakao je Boban Rajović

Ipak, jedno neočekivano poznanstvo obeležilo je ovo veče. Pevač je tokom koncerta sreo proslavljenog košarkaša Aleksu Avramovića, što je dodatno upotpunilo atmosferu.

- Aleksa je jedan sjajan lik - vedar, nasmejan, vrhunski sportista. Baš mi je drago što smo se sreli i to baš na koncertu - rekao je Rajović kroz osmeh.

Kako saznajemo, Boban Rajović uskoro priprema i novi projekat, a već za nekoliko nedelja očekuje se da otkrije važan datum koji publika s nestrpljenjem iščekuje.

