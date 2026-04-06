Slušaj vest

Iako je bio jedan od omiljenih pevača na našim prostorima, zanimljiva je činjenica da Oliver Dragojević nikada nije nastupao u Beogradu.

"Oliver je sjajan pevač. Šteta što ne može da dođe u Beograd. Nudio sam mu 200.000 evra da napravimo koncert pod nazivom ‘Dva Olivera’ s filharmonijom. Situacija je veoma specifična u njihovoj sredini. On kaže da bi, kada bi se vratio u Split posle koncerta u Beogradu, morao da brine za živote svojih sinova", rekao je pevač Oliver Mandić svojevremeno za medije.

Slavni pevač je jednom prilikom, gostujući u emisiji "Kao sav normalan svet" rekao da neće koncert održati u Beogradu

"Tu temu smo završili… Zvali su me puno puta i svaki put sam rekao ne, ja sam mislio da je ta tema završena", kratko je izjavio Oliver, pa je dodao: "Gde god misle da im nije daleko, neka dođu na koncert. Želim im zdravlje, sreću.“

Na pitanje čega se seća iz Beograda, Dragojević je tada rekao: "Bilo je dobrih ljudi tamo".

1/6 Vidi galeriju Oliver Dragojević Foto: Printscreen You Tube, Promo

Kontroverzan život

Život pevača Olivera Dragojevića bio je prepun kontroverzi, pa iako se trudio da održi sliku porodičnog čoveka, njegov ljubavni život je bio veoma buran.

Publiku je osvajao svojim romantičnim dalmatinskim šansonama, a malo su poznati detalji koji se tiču njegove privatnosti.

Kako se pisalo, brak slavnog muzičara umalo se raspao, nakon što je u javnost procurila priča o njegovoj aferi sa nekadašnjom manekenkom Brankom Marić Muti.

"Tokom svih tih godina često sam zbog stresa i nervoze završavala u hitnoj pomoći. Dugo sam pokušavala da odgonetnem zašto se Oliver okrenuo drugoj ženi, ali na kraju sam shvatila da je reč o njegovoj nezrelosti i nesigurnosti“, rekla je svojevremeno Vesna, supruga pevača.

Nekadašnja manekenka Branka Marić Muti javno je priznala da je s njim bila u dugogodišnjoj ljubavnoj vezi. Njih dvoje su održavali intimne odnose tokom sedamdesetih i početkom osamdesetih godina, a koliko je afera bila ozbiljna, govori i činjenica da je Dragojević zbog Branke želeo da ostavi svoju suprugu Vesnu.

"Nikada nisam želeo da govorim o svom životu van scene, ali spletom čudnih i nemoralnih okolnosti našao sam se u žiži skandala koji su drugi iscenirali. Moja intima je prvenstveno moja stvar i sve što treba rešiću u svoja četiri zida i sa onima kojih se to tiče, a dušebrižnici će ostati gladni senzacije", rekao je tada Oliver.

Supruga Dragojevića je nakon njegove smrti simpatičnom izjavom opisala kako je izgledao njihov zajedniči život.

"Džez mi je bio užas, a Oliver je voleo džez. Rekla sam mu jednom: ‘Molim te, objasni mi šta je to džez, kako se to svira, meni to izgleda kao da pogrešno sviraju…’ On mi je samo rekao da najbolje da o tome uopšte i ne razgovaramo. Mene su zanimale neke druge stvari, medicina, psihologija i nas dvoje nismo puno razgovarali o muzici,“ rekla je svojevremeno Vesna.

Ona je otkrila tužan podatak, da joj je bilo potrebno 10 godina da preboli Oliverovu prevaru.

Jednom dao intervju za srpske medije

Svojevremeno 2017. je u razgovoru sa Tanjom Petrenek, u prvoj televizijskoj emisiji i TV intervjuu iz Beograda na koji je pristao nakon mnogo vremena, bilo mnogo tema za razgovor, ali i onih pitanja na koje je odgovarao ćutanjem.

Kada se osvrnuo na svoje detinjstvo rekao je da tada nije imao ništa zbog čega i jeste bio srećan i svoje odrastanje pamti kao lepo i bezbrižno.

1/6 Vidi galeriju Oliver Dragojević supruga Foto: Printscreen/Youtube, Beta, Printscreen

"Igrao se sa koščicama od breskve, a pamti da je svaka kuća imala svoj zbor: " Znači, familija koja je imala sluha, oni su pevali svi, onda su se takmičili koje je dvorište bolje", pa dodao "Jasna Stokić i dan danas govori da su njeni pevali bolje, ja se ne sećam baš, ali znam da je to bilo jako dobro".

I sinove je vaspitao kao što su i njega, da je skromnost jednaka sreći:

"Najbolja je priča sa mojim najstarijim sinom, on ima prijatelje svoje, ekipu sa kojom se druži i nikada me njima nije spomenuo, i onda smo jedan dan on i ja prošli zajedno gradom, imao je možda 18, 19 godina. Jedan od njegovih prijatelja nas je video i rekao mu video sam te sa Oliverom Dragojevićem, šta radiš ti s njim? On kaže, pa to mi je otac. Oni pojma nisu imali!"

Njegova deca nisu opterećena svojim prezimenom, oni žive svoj život. Kaže da je Split, njegov rodni grad, grad koji ti ne dozvoljava da te popularnost ponese.

"U stanu od 80 kvadrata bilo nas je 11, plus vučjak, onda se društvo malo osulo, umrli su mi roditelji i brat, al sad nas opet ima 12, 13, puno unučica, 3 sina i njihove neveste..."

Kada je tek počinjao govorili su mu da nema talenta, a onda je kalio zanat u inostranstvu gde je više od 4 godine pevao svaku noć od 8 uveče do 4 ujutru.

Kada se vratio u Hrvatsku bio je u raznim grupama, a sebe je kako kaže pronašao tek u pesmi "Galeb i ja".

"Kad se naježim dok slušam pesmu, znam da je ona prava za mene".

Ipak govorio je da je dosta žalio zbog toga što mu posao nije dozvoljavao da provodi vreme sa porodicom i prijateljima, pa je tako poslednjih godina odbijao da radi tokom leta, pauzirao je tokom dva tri meseca i to je nazivao pravim životom, na barci, u ribolovu i na moru.