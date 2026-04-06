Starleta Stanija Dobrojević napravila je potez decenije ulaskom u rijaliti Elita 9 kako bi se razračunala sa bivšim verenikom Asminim Durdžićem koji ju je prevario sa bivšom prijateljicom Majom Marinković.

Iako je starleta emotivni život krila daleko od očiju javnosti, Aneli Ahmić je u prvoj sezonu Elite otkrila da joj je preotela muža. Međutim, iako su Stanija i Asmin planirali venčanje, tikva između njih je pukla i sad se obračunavaju i iznose sav prljav veš između njih.

Stanija, koja ne može da sakrije ogorčenost zbog prevare i izdaje koju joj je priredio Asmin, iza sebe već ima i jedan brak. Ono što malo poznato jeste da je Stanija bila udata za Rusa Vladimira Ukraintskog. Njih dvoje su se venčali u tajnosti 2010, a nakon dve godine su se i rastali, ali su nastavili poslovnu saradnju.

Bila udata za Rusa

- Ja sam dva puta bila prošena. Jednom sam imala brak od dve godine, bez dece, naravno. Ali mi nije padalo na pamet da rađam decu pre 30. godine, jer sam želela da ostvarim svoje hirove, ciljeve - ispričala je jednom prilikom Dobrojevićeva.

Rus je čak nakon rastanka potvrdio takođe potvrdio da su imali veliku ljubav, ali da je Dobrojevićeva imala druge prioritete.

- Zajedno smo proveli divne trenutke, ali je ona shvatila da joj nedostaje život u Srbiji i zbog toga je odlučila da se vrati. Što se tiče tog braka, ponele su nas emocije - rekao je tada Vladimir.

Momke nalazila u rijalitiju

Dobrojevićeva je svoju vezu sa Filipom Panajotovićem započela pred kamerama u „Farmi“, ali pošto se završio rijaliti, tako se završila i njihova ljubav.

Stanija je bila i u vezi sa manekenom i bivšim zadrugarom Markom Markovićem, čak su planirali i brak.

Veze sa fudbalerima

Kako se ranije šuškalo navodno je ranije bila i u vezi mesec dana sa fudbalerom Ademom Ljajićem.

Adem nije jedini fudbaler s kojim je Dobrojevićeva bila u šemi. Pisalo se da je bila sa reprezentativacem Srbije Gojkom Kačarem, a prvi put su zajedno viđeni u javnosti kada su u splitskoj “Spaladium areni” kako bodrili naše tenisere na “Dejvis kupu” 2010. godine. Oni su se tada nežno dodirivali i time, pisali su mediji, potvrdili vezu.

Pričalo se da je bila u tajnoj vezi sa Lolom Smiljanićem, a viđeni su u jednom klubu. Ipak, nikada nisu potvrdili da su zajedno.

Stanija je pričala da joj je Vladimir Volkov slao i ljubavne i preteće poruke. “Prvo mi je slao ljubavne poruke, a sada i preteće. Ali ne bojim se ja devojčica”, izjavila je srpska starleta Stanija Dobrojević. Ona je objasnila i kako je izgledalo njihovo “druženje“.

“Dečko mi se udvarao mesec i po dana, dolazio je svaki dan posle treninga u Rumu da me vidi, pa makar i na pola sata. A onda su u pojedinim medijima objavljene naše zajedničke fotografije uz priču da smo u vezi. On je tada preko noći postao frajer. Čuj, frajer?! Tim povodom sam na ‘tviteru’ napisala: ‘Počeli su da me spajaju i sa devojčicama – Vladimir Volkov’. Bolje bi bilo da je ostao pri svojoj prvoj odluci da igra za Crnu Goru. Našoj reprezentaciji nisu potrebne devojčice”, izjavila je Stanija, uz konstataciju da ona nije ta koja trči za picopevcima.

“Nisam mu dala šansu, pa sada preti”, dodala je srpska starleta

Aleksandar Čabarkapa, bivši dečko Ljube Pantović, rekao je kako ima dokaz da je bio sa Stanijom. Ipak, taj snimak nikada nije objavljen, iako ga je Stanija javno pozvala da ga pokaže.

Emocije prema Kristijanu Goluboviću

Kristijan Golubović je svojevremeno uzburkao javnost tvrdnjama o odnosu sa starletom Stanijom Dobrojević, sa kojom je bio izuzetno blizak tokom učešća na "Farmi 6". Stanija Dobrojević je svojevremeno is Ona je istakla da mu je u rijalitiju bila pravi prijatelj, da ga je štitila i bila mu lojalna. Iako su godinama demantovali da je između njih postojalo nešto više od prijateljstva, Kristijan je jednom ispričao da su on i Stanija imali "šifru za intimne odnose" i da su u štali radili "svašta".

Stanija međutim sve demantovala, ali je priznala da je gaila osećanja prema njemu.

- Između nas je bilo sve što je bilo, gledali ste. Sve što se desilo bilo je pred kamerama - rekla je Stanija.