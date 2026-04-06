Asmin Durdžić, koji vodi žestoku borbu u rijalitiju "Elita 9" sa dve bivše Aneli Ahmić i Stanijom Dobrojević, poreklom je iz sela Male Durdžiće, u Bosni.

Kuća sa roze fasadom

Iako njegova porodica dugo živi u Austriji, oni u rodnom mestu imaju veliko imanje gde dominira kuća sa roze fasadom.

Kako su preneli mediji, imanje je vredno oko 700.000 evra.

Ekipa televizije Pink je pre nekoliko meseci posetila ovo mesto gde su snimili Asminovo imanje.

Za medije se pre nekoliko meseci oglasila i Asminova tetka Nazifa, koja i dalje živi u selu.

- Sa Aneli nije mnogo živeo, ali slagali su se. Nisam ja videla svađe, bar ne predamnom.

Ona je tada rekla da Asmin u poslednje vreme nije često dolazio u selo, ali je potvrdila da je on veoma galantan i da troši novac na žene. Nazifa je imala samo reči hvale za Asminovu bivšu verenicu Staniju, za koju je rekao da ju je upoznao na Onlifansu.

Vredni ljudi

Nazifa je za Asminovog oca Mustafu i njegovu porodicu istakla da su izuzetno vredni ljudi te da su sve stekli svojim radom.

- Asmin se rodio u Sloveniji, a Mustafin otac ovde ima komad zemlje. Mi ovde imamo tri kuće, veliko je imanje, tako da ima najstarija kuća, ova moja i njihova ta ogromna - rekla je ona tada za Blic i naglasila da je Asminov deda imao mnogo veće imanje.

- Od Mustafinog oca, odnosno Asminov deda, imao je toliki plac da se spuštao dole sve do reke Une. Imao je to svojevremeno. Od Bosanske Krupe, pa nadalje - rekla je Nazifa i otkrila detalje o kući koju ona održava.

U kući 3 stana

- Kuća koja je sređena dosta vredi, a inače ima 13 soba. To je koliko sam ja uspela da prebrojim kad sam tako išla, ali sad kolika je cena ja ne znam. Ova kuća da je u gradu, ona bi vredela i dva miliona, a ovako vredi manje jer je u selu. U toj kući ima faktički tri stana za njih troje. Tri kupatila ima, to dobro znam. Otišle su silne pare u tu kuću, ima 700 kvadrata, unutra je uloženo mnogo.

Podsetimo, Stanija se uselila u "Elitu 9" kako bi posle tri godine stavila tačku na odnos sa Asminom i njegovom bivšom Aneli Ahmić, koja je starletu optužila da joj je rasturila brak. Iako su mnogi očekivali da će između njih dve poleteti perje, za sada se nisu sukobile, već je Stanija u ljutoj borbi sa Durdžićem i njegovom novom devojkom, a njenom nekadašnjom prijateljicom Majom Marinković.

Taki tvrdi da je godinama bio u odnosu sa Stanijom

Maja i Asmin ne prestaju da negativno komentarišu Staniju. Nakon što je Dobrojevićeva rekla da zamera Manijom ocu Radomiru Takiju Marinkoviću što ju je upoznao sa dva njena bivša momka Lukom i Šarenim, mnogi su to okarakterisali kao da je indirektno optužila Takija da podvodi svoju ćerku. Iz tog razloga se za Pink televiziju oglasio Marinković.

On tvrdi da je bio u odnosu sa Stanijom godinama.

- Znam da će ispasti veliki haos, pijana noć je bila i desilo se šta se desilo. Završili smo kako smo završili na jednoj žurci. Bili smo ja i Stanija u odnosu dugi niz godina. Družili smo se kada je dolazila u Beograd - rekao je Taki, pa se osvrnuo na Majinu novu ljubav u rijalitiju.

- Ja ljubav Majinu u rijalitiju ne podržavam, znam kakva je Maja u odnosima, mogla je da komentariše i plašim se da ovo ne pođe po zlu. To nije ljubav, to je upoznavanje. Maja ga je mesecima odbijala i padale su reči nedostojne televizije, nije uredu da ga Maja tretira kao psa Lea. Kap je presudila da su se oni spojili. Nemam ništa protiv njega, on me brani. Gledajući izjave šta je izjavljivao ranije... To se raščisti u dve reči, a ne po televiziji. Vidim da je on opsednut Majom, ali plašim se da to nije neki dogovor. Maja se nije zaljubila, ali joj paše, vidimo da je poklekla - rekao je Taki u emisiji "Premijera vikend specijal".