Voditeljka Zvezde GrandaAna Sević stigla je na snimanje muzičkog takimičenja i progovorila je o nedavnom zajedničkom putovanju njenog supruga Danijela i bivšeg muža pevača Darka Lazića, koji su pre nekoliko dana posetili Svetu Goru.

- To je nešto što je bio zajednički plan i što smo zajedničkim snagama rešili da se desi, mislim da je jako neophodno da stvari idu tim putem. Danijel je sve organizovao i realizovao i mnogo mi je drago zbog toga. Mnogo im je bilo lepo, i hvala dragom Bogu, ja se nadam da će sve da bude dobro", izjavila je Ana Sević, a na to je kratko i misteriozno dodala: " Biće dobro, nekada."

Ana Sević

O Mirzi i Jakovu

Voditeljku su pitali i o nedavnom koncertu pevača Mirze Selimovića.

- Mirzu volim i privatno i poslovno i sasvim je logično da ću ga podržati. Uvek kad je pravio neki veliki koncert, namestilo se da nismo bili tu, e sada smo zaista uživali i mnogo mi je drago što je tu gde jeste i sigurna sam da ga čeka još veća karijera - rekla je Sevićka i nadovezala se sa uspehom hrvatskog pevača Jakova Jozinovića. 

- Ne možemo porediti jednog i drugog, zato što Mirza gradi karijeru svojim pesmama koje je godinama birao i to je vrlo teško na raj način graditi karijeru, kao što gradi 100 posto estrade, jer niko nije uradio to što je Jakov sada uradio. Niko nije počeo karijeru u dvoranama gde peva tuđe pesme.

Ana Sević stigla na snimanje ZG

