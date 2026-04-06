Stanija Dobrojević u razgovoru sa Dačom Virijevićem je jasno stavila do znanja šta misli o Takiju Marinkoviću i zapretila da će ga "unakaziti" ukoliko nastavi da tvrdi da su bili zajedno. Vidno izrevoltirana, objasnila je da je njihov jedini kontakt bio kada joj je bio potreban prevoz.

– Sprdačina jedna, muška, sprdačina i on zajedno sa sprdačinom ćerkom radodajkom. Ima da ga unakazim. Ja bila sa Takijem? Meni trebao prevoz posle emisije, da me Taki vozi. Mogu da je kupim sa sve gaćama, baš je frajerčina – urlala je besna Stanija.

"Pokušao je da bude sa mnom"

Ona se tu nije zaustavila, već se odmah okomila i na Pecu Raspopovića, ističući da muškarci često pokušavaju da je osvoje, ali da ona ostaje profesionalna.

– Isto kao i Peca, ne nisi bio sa mnom, možda si pokušao pa ti Stanija rekla ne, samo poslovno – bila je izričita Dobrojevićeva.

Starleta je otkrila kakvog partnera zapravo traži, napominjući da joj se veza sa "socijalnim slučajevima" obila o glavu.

– Ja sa muškarcima nisam zbog finansija, neću više da budem sa socijalnim slučajevima, jer mi se obilo o glavu, ali mora muškarac da bude integritet, da bude genetika zdrava, da znam s kim ću da imam decu – zaključila je Stanija, stavivši tačku na spekulacije.

Taki o Staniji: "Bili smo u odnosu"

Podsetimo, otac Maje Marinković, koja se trenutno nalazi u rijalitiju Elita 9 sa Stanijom Dobrojević, progovorio je o svom odnosu sa nekadašnjom ćerkinom bliskom prijateljicom, otkrivši da su u jednom periodu bili zajedno.

