Dara Bubamara došla je na snimanje "Zvezda Granda" u teksas kompletu.

Za svoj stajling dobila je od prisutnih kompliment, a ona je istakla negativni komentari ne zanimaju i da se oseća ležerno i prijatno.

"Čim se priča, znači da je dobro"

- Ima dosta hejtera, ali čim se priča znači da je to dobro. Hejt komentari su mi smešni. Ne smeju da kažu u lice, pa pričaju iza leđa. Mukice, bre, to je sve. Znači da izazivam dobar efekat čim komentarišu - rekla je Dara.

Novinari su je pitali da li se ona slaže sa stihovima iz pesme Vere Matović " Hej žene, kad dođe sudnji dan, nijedna od nas neće otići u raj".

- Ja neću ići u raj. Je l' to pesma? Aha, to je pesma! Veru Matović obožavam. Vera, oprosti! Veru baš volim - rekla je Ceca, a onda je došla Svetlana Ceca Ražnatović, pa su prisutni prokomentarisale da njih dve skoro na svako snimanje dolze u isto vreme.

Stižu u poslednji momenat

- Zato što mi uvek dođemo u zadnji momenat - nasmejala je sve Dara.

Inače, Dara je u vezi sa mlađim muškarcem, a nedavno je i o tome govorila za medije.

- Jako mi je lepo, mislim da sam našla svog partnera koji me ispunjava emotivno i pažnjom. On je isti kao ja energetski, miran je kada treba, ume da me smiri kada treba, da popriča sa mnom... Osvojio me je svačim. Iskreno, ne želim puno da pričam o privatnom životu, ne zato što imam bilo šta da krijem o njemu. Nema devojku, nije oženjen, mlad je, lep, zgodan... Jednostavno, želim da čuvam svoju privatnost jer znam šta mi se dešavalo u prošlim vezama - rekla je Dara, koja je sina upoznala sa izabranikom.

Izvor: Kurir/S.Z.

Podsetimo, pevačicu je fotograf Kurira uslikao tokom vikenda u jednom novosadskom restoranu sa mlađim muškarcem koji nije poznat javnosti.