Na današnji dan, pre pet godina, preminuo je Predrag Živković Tozovac, a njegova porodica ga je danas obišla na groblju i odala mu počast. Njegova unuka Jovana Đorđić podelila je dirljive uspomene na dedu i otkrila da su se okupili kako bi obeležili godišnjicu njegove smrti.

Jovana je na njegov grob donela belo cveće i zapalila sveću, a na pomenu je bila i pevačeva udovica Emilija, s kojom je pevač bio u braku.

Sećanje na njega odao je i njegov dugogodišnji prijatelj i kum, kompozitor Ratko Rale Rađenović, koji je položio buket crvenih ruža.

Jovana je na društvenoj mreži Instagram objavila niz trenutaka sa svojim dedom Tozovcem.

- Najveći šmeker i gospodin koji je ikada hodao scenom, najponosnija sam na to što sam rasla uz tebe i tvoje priče koje su mi urezane uvek i zauvek. Bol ne prolazi, ali ponos raste iz dana u dan. Za sve manje lepo i ono najlepše što je bilo i što će biti, nedostaješ. Volim te - stajalo je u njenoj objavi na Instagramu.

Oglasio se i njegov kum pre nego što je došao na groblje

Ratko Rađenović danas je objavio emotivnu poruku na Fejsbuku posvećenu svom kumu Tozovcu.

- Danas, 6. aprila 2026. godine navršava se pola desetljeća od kada nas je napustio moj kum, slavni Tozovac. Najveći kompozitor, kantautor narodne muzike na Balkanu. Nepopravljivi šarmer, opsenar, sa najvećom simbiozom intelekta i empirije. Slava životu koji nam je priredio neponovljive trenutke druženja sa takvom ljudskom gromadom. Neka ti je večna slava i božji mir dragi moj kume - piše u njegovoj objavi.

Sahranjen u Aleji zaslužnih građana