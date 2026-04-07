Jelena Tomašević veoma je privržena veri i redovno odlazi na liturgije u crkvi.

Naš foto-reporter uslikao je pevačicu ispred Hrama Svetog Save na Vračaru na veliki hrišćanski praznik Cveti. Ona je posle liturgije prišla Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju, od koga je uzela blagoslov i rukovala se s njim, a zatim su kratko porazgovarali o duhovnim temama.

Jelena je s velikim osmehom pažljivo poslušala ono što je duhovni poglavar Srpske pravoslavne crkve imao da joj kaže, a zatim se uputila ka svom porodičnom domu u beogradsko naselje Šumice, gde živi sa suprugom Ivanom Bosiljčićem i njihovim detetom.

Pevačica se za posetu crkvi obukla vrlo pristojno i odmereno, pa je uz crne pantalone i belu bluzu nosila sivi dugački kaput i crnu tašnu.

Jelena i njen suprug Ivan više puta su u medijima govorili o tome koliko im je vera važna u životu i da bez toga ne bi bili ljudi kakvi su danas.

- Bitno je da čovek nađe put do samog sebe i spoznaje koliko je bitno biti sam sa sobom dobro. Sve kreće od nas. Ne može da nam bude bolje ako nam nije dobro sa samim sobom. Kada dođete u balans radeći na svom duhovnom životu, na svojoj veri, apsolutno sve kreće nabolje - rekla je Jelena.

Podsetimo, Tomaševićeva je u poslednje vreme bila u centru pažnje javnosti zbog zdravstvenog stanja, nakon što se srušila na bini tokom koncerta u Baru, u Crnoj Gori.

Ona je nedavno govorila o tome pred našim kamerama.

- Dobila sam virus koji je upalio srednje uho i poremetio kristale u mojim ušima. Čak sam se našalila sutradan da sam dobila vertigo jer sam otpevala pesmu s tim nazivom. To je prolazno, bila sam kod doktorke, koja mi je jednim manevrom namestila kristale u ušima i prestale su mi vrtoglavice, ali sam morala nekoliko dana da mirujem - rekla je i dodala:

- Iskreno, nikada mi se tako nešto nije dogodilo. Dan ranije sam imala snimanje, nisam htela da otkazujem koncert zbog virusa. Tog jutra sam dobila vrtoglavice koje su se smirile tokom dana, a uveče su se ponovo pojavile. Da sam znala, otkazala bih koncert na vreme, ne bih sebe dovodila u takvu situaciju. Svi su odmah pritrčali u pomoć, Hitna pomoć, doktorke iz publike su mi pružile prvu pomoć i hvala im svima, baš sam se osećala zbrinuto - zaključila je Jelena.

